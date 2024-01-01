У Луцьку військовим передали пошукові прожектори





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Муніципалітет продовжує закривати запити військових щодо обладнання, яке їм допоможе краще виконувати свою роботу щодо захисту нашої держави.



Зокрема і сьогодні, 18 січня, передано для потреб військової частини А0959 десять пошукових прожекторів Bandera Flashlight 280.1X.



«Луцька міська рада продовжуватиме і надалі допомагати Збройним силам України», - запевнили у мерії.



Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.

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