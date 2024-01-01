У Луцьку військовим передали пошукові прожектори

У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
Відповідно до запиту військових, Луцька міська рада передала нашим захисникам 10 пошукових прожекторів.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Муніципалітет продовжує закривати запити військових щодо обладнання, яке їм допоможе краще виконувати свою роботу щодо захисту нашої держави.
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори

Зокрема і сьогодні, 18 січня, передано для потреб військової частини А0959 десять пошукових прожекторів Bandera Flashlight 280.1X.
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори

«Луцька міська рада продовжуватиме і надалі допомагати Збройним силам України», - запевнили у мерії.

Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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