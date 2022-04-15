Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року





Як передає Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.



За його словами, Франція з січня 2024 року буде надавати Україні близько 50 авіабомб, постачання триватимуть щонайменше до кінця року. Йдеться про бомби AASM.



Крім того, міністр оборони Франції заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.



"У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - зазначив Лекорню.



При цьому він заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України.



Глава міноборони Франції наголосив, що успіхи армії рф обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".



"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - резюмував Лекорню.



Також він зазначив, що Франція готує для України чималу партію військової допомоги, включно із 78 САУ Caesar.



"Україна готова частково платити за виробництво і вже купила шість установок Caesar власним коштом, "щоб запустити цю ініціативу", - наголосив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція планує постачати Україні до 50 бомб AASM щомісяця до кінця цього року. Країна також збільшить постачання артилерійських боєприпасів.Як передає Цензор.НЕТ , про це заявив міністр оборони Франціїв інтерв'ю Le Figaro.За його словами, Франція з січня 2024 року буде надавати Україні близько 50 авіабомб, постачання триватимуть щонайменше до кінця року. Йдеться про бомби AASM.Крім того, міністр оборони Франції заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць."У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - зазначив Лекорню.При цьому він заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України.Глава міноборони Франції наголосив, що успіхи армії рф обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад"."Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - резюмував Лекорню.Також він зазначив, що Франція готує для України чималу партію військової допомоги, включно із 78 САУ Caesar."Україна готова частково платити за виробництво і вже купила шість установок Caesar власним коштом, "щоб запустити цю ініціативу", - наголосив він.

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