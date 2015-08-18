Народні депутати чекають нового законопроекту про мобілізацію на початку лютого

Народні депутати чекають нового законопроекту про мобілізацію на початку лютого
Народні депутати очікують на другу версію законопроекту про вдосконалення мобілізації у перший тиждень лютого, але поки що уряд не сильно змінив свої пропозиції.

Про це пише Українська правда.

За даними УП від кількох депутатів у різних політичних силах, парламентарі очікують побачити нову версію документу орієнтовно у вівторок, 6 лютого.

16 січня юристи Міністерства оборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій.

"Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати", – заявив УП один із впливових депутатів фракції "Слуга народу".

11 січня уряд вирішив відкликати перший законопроєкт про мобілізацію й одразу підготувати новий, але поки що Кабінет міністрів не вніс його до Верховної Ради.

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Теги: мобілізація, законопроект
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