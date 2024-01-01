Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
Сьогодні, 15:41
У місті Устилузі на Волині краяни провели в останню путь Захисника, військовослужбовця Володимира Рекуновича.
Про це в фейсбуці повідомила Устилузька громада.
Українська земля прийняла у свої обійми ще одного бійця - Володимира Рекуновича, жителя міста Устилуга. Воїн загинув 13 січня 2024 року в Купянському районі Харківської області.
«Біль розриває душу, заповнює і стискає серце. Щирі співчуття дружині та рідним. Вічний спокій тобі, наш Воїне. Світла та вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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Про це в фейсбуці повідомила Устилузька громада.
Українська земля прийняла у свої обійми ще одного бійця - Володимира Рекуновича, жителя міста Устилуга. Воїн загинув 13 січня 2024 року в Купянському районі Харківської області.
«Біль розриває душу, заповнює і стискає серце. Щирі співчуття дружині та рідним. Вічний спокій тобі, наш Воїне. Світла та вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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