Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем

У місті Устилузі на Волині краяни провели в останню путь Захисника, військовослужбовцяПро це в фейсбуці повідомила Устилузька громада.Українська земля прийняла у свої обійми ще одного бійця - Володимира Рекуновича, жителя міста Устилуга.13 січня 2024 року в Купянському районі Харківської області.«Біль розриває душу, заповнює і стискає серце. Щирі співчуття дружині та рідним. Вічний спокій тобі, наш Воїне. Світла та вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.