Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем

Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
У місті Устилузі на Волині краяни провели в останню путь Захисника, військовослужбовця Володимира Рекуновича.

Про це в фейсбуці повідомила Устилузька громада.

Українська земля прийняла у свої обійми ще одного бійця - Володимира Рекуновича, жителя міста Устилуга. Воїн загинув 13 січня 2024 року в Купянському районі Харківської області.
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем

«Біль розриває душу, заповнює і стискає серце. Щирі співчуття дружині та рідним. Вічний спокій тобі, наш Воїне. Світла та вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем


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Теги: загиблі, війна
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