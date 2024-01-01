На захист стали троє чоловіків з однієї родини: у Ковелі попрощалися із 26-річним Героєм



Роман Грушевінчук ще не встиг створити свою сім’ю. Сьогодні поруч із його домовиною молоді хлопці несли коровай...



Про це Ігор Чайка.



Із початку весни минулого року Роман був на передовій на Сході країни. Сапер. Загинув на Луганщині.



Мав досвід строкової служби. Колись, коли повернувся з армії, не мав спокою через думку піти служити за контрактом. І згодом військо у його житті таки знову з’явилося. Романа мобілізували під час повномасштабної.



"На захист України тоді стали троє чоловіків з однієї родини – Роман, його вітчим і дядько. Дякую кожному з них за це рішення, за цю дуже конкретну дію, за складну боротьбу. Вітчим після поранення – вдома, рідний брат мами – далі на службі, а Роман, на жаль, – тепер у війську небесному…



Така складна реальність.



Роман був чудовим сином, онуком, другом, прикладом для молодшого брата Максима.



Як переконують його побратими, був хорошим воїном. Надійним і відважним. Декілька місяців тому був нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «ЗНАК ДОБЛЕСТІ».



Як сказав сьогодні Дмитро Калинюк, військовий капелан частини, у якій служив Роман, маємо щодня увечері перерахувати для себе те, що конкретно кожен із нас зробив за день для перемоги.



Маємо єднатися, а не сваритися, маємо допомагати, а не цькувати. Інакше ми не гідні пам’яті наших Героїв", - наголосив мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїну, якого сьогодні провели у вічність в Ковелі, – лише 26.ще не встиг створити свою сім’ю. Сьогодні поруч із його домовиною молоді хлопці несли коровай...Про це повідомляє міський голова КовеляІз початку весни минулого року Роман був на передовій на Сході країни. Сапер. Загинув на Луганщині.Мав досвід строкової служби. Колись, коли повернувся з армії, не мав спокою через думку піти служити за контрактом. І згодом військо у його житті таки знову з’явилося. Романа мобілізували під час повномасштабної."На захист України тоді стали троє чоловіків з однієї родини – Роман, його вітчим і дядько. Дякую кожному з них за це рішення, за цю дуже конкретну дію, за складну боротьбу. Вітчим після поранення – вдома, рідний брат мами – далі на службі, а Роман, на жаль, – тепер у війську небесному…Така складна реальність.Роман був чудовим сином, онуком, другом, прикладом для молодшого брата Максима.Як переконують його побратими, був хорошим воїном. Надійним і відважним. Декілька місяців тому був нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «ЗНАК ДОБЛЕСТІ».Як сказав сьогодні Дмитро Калинюк, військовий капелан частини, у якій служив Роман, маємо щодня увечері перерахувати для себе те, що конкретно кожен із нас зробив за день для перемоги.Маємо єднатися, а не сваритися, маємо допомагати, а не цькувати. Інакше ми не гідні пам’яті наших Героїв", - наголосив мер Ковеля.

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