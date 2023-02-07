Волинян просять до кінця січня погасити борги за електроенергію, щоб уникнути відключення

Волинян просять до кінця січня погасити борги за електроенергію, щоб уникнути відключення
Уряд повернув відключення побутових споживачів через заборгованість за спожиті комунальні послуги у регіонах, де не ведуться бойові дії та які не знаходяться під тимчасовою окупацією. Зокрема це стосується й електропостачання на Волині.

Про це повідомили у ТОВ «Волиньелектрозбут».

Тож постачальник електричної енергії на території Волинської області буде змушений ініціювати припинення постачання електроенергії споживачу у разі заборгованості з оплати.

З огляду на це ТОВ «Волиньелектрозбут» звертається до волинян сплатити борги, якщо вони існують та надалі вчасно розраховуватися за спожиті енергоносії в повному обсязі, щоб уникнути відключення від електропостачання.

«Електроенергія такий самий товар, як і продукти в магазині. За неї потрібно платити. На загальнонаціональному рівні розроблені та діють програми державної підтримки споживачів, в тому числі субсидіювання населення. Якщо ви опинились в скрутній ситуації і, як споживач електроенергії, потребуєте фінансової підтримки, слід звернутись до органів соціального захисту за субсидією», — нагадує директорка ТОВ «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш.

Деякі боржники в січні отримають сповіщення про можливе відключення.

У разі, якщо споживач-боржник отримав попередження, то у нього буде ще 10 робочих днів на погашення заборгованості.

У разі виникнення питань можна звертатися у пн–чт із 08:00 до 17:00, у пт з 08:00 до 15:45 (крім обідньої перерви: 12:30–13:15) до кол-центру ТОВ «Волиньелектрозбут» або за телефоном 0-800-300-52.

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Теги: електроенергія, борг, Волинь, відключення
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