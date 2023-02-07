Волинян просять до кінця січня погасити борги за електроенергію, щоб уникнути відключення
Сьогодні, 18:50
Уряд повернув відключення побутових споживачів через заборгованість за спожиті комунальні послуги у регіонах, де не ведуться бойові дії та які не знаходяться під тимчасовою окупацією. Зокрема це стосується й електропостачання на Волині.
Про це повідомили у ТОВ «Волиньелектрозбут».
Тож постачальник електричної енергії на території Волинської області буде змушений ініціювати припинення постачання електроенергії споживачу у разі заборгованості з оплати.
З огляду на це ТОВ «Волиньелектрозбут» звертається до волинян сплатити борги, якщо вони існують та надалі вчасно розраховуватися за спожиті енергоносії в повному обсязі, щоб уникнути відключення від електропостачання.
«Електроенергія такий самий товар, як і продукти в магазині. За неї потрібно платити. На загальнонаціональному рівні розроблені та діють програми державної підтримки споживачів, в тому числі субсидіювання населення. Якщо ви опинились в скрутній ситуації і, як споживач електроенергії, потребуєте фінансової підтримки, слід звернутись до органів соціального захисту за субсидією», — нагадує директорка ТОВ «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш.
Деякі боржники в січні отримають сповіщення про можливе відключення.
У разі, якщо споживач-боржник отримав попередження, то у нього буде ще 10 робочих днів на погашення заборгованості.
У разі виникнення питань можна звертатися у пн–чт із 08:00 до 17:00, у пт з 08:00 до 15:45 (крім обідньої перерви: 12:30–13:15) до кол-центру ТОВ «Волиньелектрозбут» або за телефоном 0-800-300-52.
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Про це повідомили у ТОВ «Волиньелектрозбут».
Тож постачальник електричної енергії на території Волинської області буде змушений ініціювати припинення постачання електроенергії споживачу у разі заборгованості з оплати.
З огляду на це ТОВ «Волиньелектрозбут» звертається до волинян сплатити борги, якщо вони існують та надалі вчасно розраховуватися за спожиті енергоносії в повному обсязі, щоб уникнути відключення від електропостачання.
«Електроенергія такий самий товар, як і продукти в магазині. За неї потрібно платити. На загальнонаціональному рівні розроблені та діють програми державної підтримки споживачів, в тому числі субсидіювання населення. Якщо ви опинились в скрутній ситуації і, як споживач електроенергії, потребуєте фінансової підтримки, слід звернутись до органів соціального захисту за субсидією», — нагадує директорка ТОВ «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш.
Деякі боржники в січні отримають сповіщення про можливе відключення.
У разі, якщо споживач-боржник отримав попередження, то у нього буде ще 10 робочих днів на погашення заборгованості.
У разі виникнення питань можна звертатися у пн–чт із 08:00 до 17:00, у пт з 08:00 до 15:45 (крім обідньої перерви: 12:30–13:15) до кол-центру ТОВ «Волиньелектрозбут» або за телефоном 0-800-300-52.
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