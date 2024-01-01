Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
У Ківерцівській громаді на Волині нині скорботний і важкий день. Сьогодні, 12 січня, в останню дорогу краяни провели двох Героїв – Сергія Дидюка й Ігоря Огородніка.

Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.

Штаб-сержант Дидюк Сергій Віталійович, уродженець Ківерець, майже два роки провів у «гарячих» точках, боронячи рідну країну: Лисичанськ на Луганщині, Куп’янськ на Харківщині… Зупинилося серце захисника 6 січня 2024 року поблизу населеного пункту Борівське Харківської області.
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

На Ківерцівщину, на щиті, герой повернувся 12 січня 2024 року. Скорботний кортеж прослідував містом до села Сокиричі, до батьківської хати. Прощалися ківерчани з воїном-захисником, вклякнувши на колінах. Чин поховання у храмі Святих апостолів Петра й Павла с. Сокиричі здійснив о. Сергій Ковальчук. Поховали штаб-сержанта Дидюка Сергія Віталійовича з усіма військовими почестями на кладовищі с. Сокиричі.
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

«Без батька залишилася трирічна донечка, овдовіла молода дружина, безутішним у своїм горі зостався посивілий батько. Але пам’ять про героя житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

Старший солдат Огороднік Ігор Євгенович народився та навчався у Ківерцях. З травня 2022 року мужньо боронив Україну від жорстокого ворога. Обірвалося життя Ігоря Огородніка 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

На рідну Волинську землю повернувся герой на щиті. Попрощалися рідні, побратими та односельчани з героєм у с. Прилуцьке, де проживав воїн з сім’єю. Чин поховання здійснив протоієрей Василь Мураль у храмі Різдва Іоана Хрестителя с. Прилуцьке. Вшанували захисника й у рідних Ківерцях – скорботний кортеж люди зустрічали, схиливши голови.

Поховали героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави міського кладовища.

«Безутішними залишилися батьки, дружина, діти. Пам’ять про Огородніка Ігоря Євгеновича у серцях вдячних земляків житиме вічно! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сьогодні, 18:30
На Волині потеплішає, але не надовго
Сьогодні, 18:18
Скількох волинян ВЛК визнали непридатними або обмежено придатними для армії
Сьогодні, 18:00
Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара
Сьогодні, 17:29
Волинянам пояснили, за що буде додаткова газова платіжка
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара
Сьогодні, 17:29
У бою на Донеччині загинув лучанин Мирослав Гузар У бою на Донеччині загинув лучанин Мирослав Гузар
Сьогодні, 15:51
Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Куницьким Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Куницьким
Сьогодні, 15:10
На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба
Сьогодні, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині потеплішає, але не надовго
Сьогодні, 18:18
 0
Скількох волинян ВЛК визнали непридатними або обмежено придатними для армії
Сьогодні, 18:00
 0
Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара
Сьогодні, 17:29
 0
Волинянам пояснили, за що буде додаткова газова платіжка
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8