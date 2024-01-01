Сумний день: у громаді на Волині поховали двох Героїв

У Ківерцівській громаді на Волині нині скорботний і важкий день. Сьогодні, 12 січня, в останню дорогу краяни провели двох Героїв –Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.Штаб-сержант Дидюк Сергій Віталійович, уродженець Ківерець, майже два роки провів у «гарячих» точках, боронячи рідну країну: Лисичанськ на Луганщині, Куп’янськ на Харківщині…6 січня 2024 року поблизу населеного пункту Борівське Харківської області.На Ківерцівщину, на щиті, герой повернувся 12 січня 2024 року. Скорботний кортеж прослідував містом до села Сокиричі, до батьківської хати. Прощалися ківерчани з воїном-захисником, вклякнувши на колінах. Чин поховання у храмі Святих апостолів Петра й Павла с. Сокиричі здійснив о.. Поховали штаб-сержанта Дидюка Сергія Віталійовича з усіма військовими почестями на кладовищі с. Сокиричі.«Без батька залишилася трирічна донечка, овдовіла молода дружина, безутішним у своїм горі зостався посивілий батько. Але пам’ять про героя житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.Старший солдат Огороднік Ігор Євгенович народився та навчався у Ківерцях. З травня 2022 року мужньо боронив Україну від жорстокого ворога.Ігоря Огородніка 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.На рідну Волинську землю повернувся герой на щиті. Попрощалися рідні, побратими та односельчани з героєм у с. Прилуцьке, де проживав воїн з сім’єю. Чин поховання здійснив протоієрейу храмі Різдва Іоана Хрестителя с. Прилуцьке. Вшанували захисника й у рідних Ківерцях – скорботний кортеж люди зустрічали, схиливши голови.Поховали героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави міського кладовища.«Безутішними залишилися батьки, дружина, діти. Пам’ять про Огородніка Ігоря Євгеновича у серцях вдячних земляків житиме вічно! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.