Коли перші винищувачі F-16, передані Україні, завдадуть першого удару по росіянах
Сьогодні, 01:15
Перші повітряні перемоги винищувачів F-16 в Україні очікуються вже цього року.
Про це заявив міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", - заявив він.
За словами міністра, всі країни, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов'язань.
"Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - заявив Кулеба.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
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Про це заявив міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", - заявив він.
За словами міністра, всі країни, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов'язань.
"Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - заявив Кулеба.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
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