Коли перші винищувачі F-16, передані Україні, завдадуть першого удару по росіянах





Про це заявив міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє



"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", - заявив він.



За словами міністра, всі країни, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов'язань.



"Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - заявив Кулеба.



Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.



22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші повітряні перемоги винищувачів F-16 в Україні очікуються вже цього року.Про це заявив міністр закордоних справ України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", - заявив він.За словами міністра, всі країни, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов'язань."Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - заявив Кулеба.Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію