Нова спецоперація ГУР: у Брянській області загорілася нафтобаза
Сьогодні, 09:50
Українська воєнна розвідка атакувала дронами нафтобазу у Брянській області росії, внаслідок чого там почалася велика пожежа.
Про атаку hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За словами нашого співрозмовника, це була нова спецоперація ГУР, зафіксовані влучання.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що уражена нафтобаза розташована в місті Клинці, яке за 50 кілометрів від кордону з Україною. За його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕБ, але при знищенні дрон скинув боєприпас на територію нафтобази.
У мережі публікують відео, на якому видно великий стовп диму та вогню.
Губернатор стверджує, що ніхто не постраждав. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що горять 4 резервуари з бензином.
Офіційно в Міноборони росії заявляли про нібито збитий під ранок безпілотник у Брянській області. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося.
Натомість українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.
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Про атаку hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За словами нашого співрозмовника, це була нова спецоперація ГУР, зафіксовані влучання.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що уражена нафтобаза розташована в місті Клинці, яке за 50 кілометрів від кордону з Україною. За його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕБ, але при знищенні дрон скинув боєприпас на територію нафтобази.
У мережі публікують відео, на якому видно великий стовп диму та вогню.
Губернатор стверджує, що ніхто не постраждав. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що горять 4 резервуари з бензином.
Офіційно в Міноборони росії заявляли про нібито збитий під ранок безпілотник у Брянській області. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося.
Натомість українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.
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