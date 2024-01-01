Нова спецоперація ГУР: у Брянській області загорілася нафтобаза





Про атаку



За словами нашого співрозмовника, це була нова спецоперація ГУР, зафіксовані влучання.



Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що уражена нафтобаза розташована в місті Клинці, яке за 50 кілометрів від кордону з Україною. За його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕБ, але при знищенні дрон скинув боєприпас на територію нафтобази.



У мережі публікують відео, на якому видно великий стовп диму та вогню.



Губернатор стверджує, що ніхто не постраждав. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що горять 4 резервуари з бензином.



Офіційно в Міноборони росії заявляли про нібито збитий під ранок безпілотник у Брянській області. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося.



Натомість українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська воєнна розвідка атакувала дронами нафтобазу у Брянській області росії, внаслідок чого там почалася велика пожежа.Про атаку hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.За словами нашого співрозмовника, це була нова спецоперація ГУР, зафіксовані влучання.Губернатор Брянської областінаписав, що уражена нафтобаза розташована в місті Клинці, яке за 50 кілометрів від кордону з Україною. За його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕБ, але при знищенні дрон скинув боєприпас на територію нафтобази.У мережі публікують відео, на якому видно великий стовп диму та вогню.Губернатор стверджує, що ніхто не постраждав. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що горять 4 резервуари з бензином.Офіційно в Міноборони росії заявляли про нібито збитий під ранок безпілотник у Брянській області. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося.Натомість українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

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