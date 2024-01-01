Нова спецоперація ГУР: у Брянській області загорілася нафтобаза

Нова спецоперація ГУР: у Брянській області загорілася нафтобаза
Українська воєнна розвідка атакувала дронами нафтобазу у Брянській області росії, внаслідок чого там почалася велика пожежа.

Про атаку hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами нашого співрозмовника, це була нова спецоперація ГУР, зафіксовані влучання.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що уражена нафтобаза розташована в місті Клинці, яке за 50 кілометрів від кордону з Україною. За його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕБ, але при знищенні дрон скинув боєприпас на територію нафтобази.

У мережі публікують відео, на якому видно великий стовп диму та вогню.

Губернатор стверджує, що ніхто не постраждав. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що горять 4 резервуари з бензином.

Офіційно в Міноборони росії заявляли про нібито збитий під ранок безпілотник у Брянській області. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося.

Натомість українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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