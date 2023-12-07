В Україні ліквідували 5 нарколабораторій, які «заробляли» 40 мільйонів щомісяця

Правоохоронці викрили діяльність п’ятиіз щомісячним оборотом у 40 мільйонів гривень.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру 19 учасникам злочинної організації.За даними слідства, троє мешканців Черкащини організували наркобізнес.До незаконної діяльності вони залучили ще 16 осіб, які володіли знаннями синтезу хімічних сполук. Учасники злочинної організації облаштували нарколабораторії з виготовлення психотропних речовин в орендованих гаражах на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської, Сумської та Одеської областей.Серед учасників злочинної організації були чітко розподілені ролі – хтось займайся синтезом, а хтось фасував або збував вже готову «продукцію».В цих нарколабораторіях у промислових масштабах виготовляли та збували понад 80 кг вже готового до вживання «товару». Від такої діяльності підозрювані отримували майже 40 мільйонів гривень щомісячно.Реалізовували наркотики як на території країни, так і за її межами. Підозрювані пропонували «товар» на одній із платформ в Інтернеті. Збували через приватні логістичні компанії під вигаданими анкетними даними та під час особистих зустрічей з клієнтами «з рук у руки». Також вони налагодили контрабандний канал збуту психотропів за кордон через міжнародні вантажні перевезення, маскуючи «товар» у пакети з-під харчових продуктів у потаємних схованках автівок або дорожніх валізах. За такі послуги клієнти розраховувались криптовалютою.Під час проведення понад 100 обшуків на території столиці та областей із незаконного обігу вилучено майже 200 кг солей «Альфа-PVР», амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок MDMA та прекурсорів на суму понад 30 млн грн. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, зброю, набої, гранату РГД із запалом, понад 2,5 млн грн у різній валюті та 17 автомобілів на суму понад 800 тис доларів США.Підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.Досудове розслідування - ГСУ у співпраці із ДСР Нацполіції України, оперативний супровід - СБУ.