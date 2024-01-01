Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками

Дівчинкаіз села Заставне на Волині продає свої малюнки, а гроші передає на потреби Збройних сил України.Про це повідомляє у фейсбуці Литовезька громада.Дівчинка навчається в першому класі. Її тато2022 року на Миколаївщині.«Юлічка дуже гарно малює і її творчість ми бачили на благодійній ярмарці в селі Заставне, де вона продавала свої малюнки і вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ. І знову допомога військовим від Юлічки та її мами, вони придбали парафін 27 кг на суму 2700 грн. для виготовлення окопних свічок», - йдеться у повідомленні.