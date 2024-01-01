Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками

Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками
Дівчинка Юля із села Заставне на Волині продає свої малюнки, а гроші передає на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє у фейсбуці Литовезька громада.

Дівчинка навчається в першому класі. Її тато Ігор Модін загинув 30 березня 2022 року на Миколаївщині.
Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками

«Юлічка дуже гарно малює і її творчість ми бачили на благодійній ярмарці в селі Заставне, де вона продавала свої малюнки і вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ. І знову допомога військовим від Юлічки та її мами Ірини Модіної, вони придбали парафін 27 кг на суму 2700 грн. для виготовлення окопних свічок», - йдеться у повідомленні.
Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі
Сьогодні, 15:03
Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками
Сьогодні, 14:41
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Сьогодні, 14:22
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ «Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
18 січень, 14:18
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
18 січень, 12:38
Луцька громада передала військовим автівки Луцька громада передала військовим автівки
16 січень, 18:31
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
15 січень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду
Сьогодні, 16:02
 0
ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
 0
Непереможна сила кохання. Історія волинян, які пройшли полон
Сьогодні, 15:19
 0
Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі
Сьогодні, 15:03
 0
Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8