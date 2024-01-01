Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками
Сьогодні, 14:41
Дівчинка Юля із села Заставне на Волині продає свої малюнки, а гроші передає на потреби Збройних сил України.
Про це повідомляє у фейсбуці Литовезька громада.
Дівчинка навчається в першому класі. Її тато Ігор Модін загинув 30 березня 2022 року на Миколаївщині.
«Юлічка дуже гарно малює і її творчість ми бачили на благодійній ярмарці в селі Заставне, де вона продавала свої малюнки і вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ. І знову допомога військовим від Юлічки та її мами Ірини Модіної, вони придбали парафін 27 кг на суму 2700 грн. для виготовлення окопних свічок», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у фейсбуці Литовезька громада.
Дівчинка навчається в першому класі. Її тато Ігор Модін загинув 30 березня 2022 року на Миколаївщині.
«Юлічка дуже гарно малює і її творчість ми бачили на благодійній ярмарці в селі Заставне, де вона продавала свої малюнки і вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ. І знову допомога військовим від Юлічки та її мами Ірини Модіної, вони придбали парафін 27 кг на суму 2700 грн. для виготовлення окопних свічок», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі
Сьогодні, 15:03
Донечка полеглого Героя з Волині збирає гроші на ЗСУ малюнками
Сьогодні, 14:41
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Сьогодні, 14:22
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:05