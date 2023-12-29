Наєв сказав, скільки військових росія і білорусь тримають на кордоні з Україною

Наєв сказав, скільки військових росія і білорусь тримають на кордоні з Україною
Обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою.

Про це у Фейсбуці повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що на території російської федерації противник створив та утримує угруповання загальною чисельністю близько 20 тис. осіб. Підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння.

"Своєю чергою з боку республіки білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил білорусі. Військовими та правоохоронними підрозділами на постійній основі проводяться заходи бойової підготовки, нарощується система спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону.

В рамках створення так званої “Союзної держави”, воєнно-політичне керівництво білорусі продовжує надавати посильну допомогу рф у збройній агресії проти нашої Держави, шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки. На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах збройних сил росії", - наголосив Наєв.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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