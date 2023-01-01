Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані

Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані
Правоохоронці повідомили про підозру російському генералу, який віддав наказ здійснити ракетну атаку по мирним жителям Умані.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф.

Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані

За даними слідства, російський генерал одержав від військово-політичного керівництва держави-агресора бойові розпорядження нанести ракетні удари по конкретним об’єктам цивільної інфраструктури Умані на Черкащині. Вони були визначені у бойових документах із координатами місць розташування.

Командувач віддав злочинний наказ підпорядкованим підрозділам дальньої авіації рф атакувати ці об’єкти високоточними ракетами.

На виконання наказу бомбардувальник здійснив пуск двох крилатих ракет Х-101.

28 квітня 2023 року близько 4:30 ранку російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території міста – житлову дев’ятиповерхівку та автомобільну стоянку.

Унаслідок ракетної атаки загинуло 23 мирних жителя, з них 6 – діти.

Отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 9 людей, ще одна вважається зниклою безвісти.

Пошкоджено 7 житлових будинків, 6 підприємств та 70 транспортних засобів.

Документуванням воєнного злочину держави-агресора займалася прокуратура спільно з Управлінням СБУ та ГУ Нацполіції в Черкаській області. У рамках кримінального провадження встановлюються усі причетні особи до ракетної атаки. Досудове розслідування – Управління СБУ в Черкаській області.

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Теги: обстріл, війна
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