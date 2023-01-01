Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані

Правоохоронці повідомили про підозру російському генералу, який віддав наказ здійснитиПро це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф.Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, російський генерал одержав від військово-політичного керівництва держави-агресора бойові розпорядження нанести ракетні удари по конкретним об’єктам цивільної інфраструктури Умані на Черкащині. Вони були визначені у бойових документах із координатами місць розташування.Командувач віддав злочинний наказ підпорядкованим підрозділам дальньої авіації рф атакувати ці об’єкти високоточними ракетами.На виконання наказу бомбардувальник здійснив пуск двох крилатих ракет Х-101.28 квітня 2023 року близько 4:30 ранку російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території міста – житлову дев’ятиповерхівку та автомобільну стоянку.Унаслідок ракетної атаки загинуло 23 мирних жителя, з них 6 – діти.Отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 9 людей, ще одна вважається зниклою безвісти.Пошкоджено 7 житлових будинків, 6 підприємств та 70 транспортних засобів.Документуванням воєнного злочину держави-агресора займалася прокуратура спільно з Управлінням СБУ та ГУ Нацполіції в Черкаській області. У рамках кримінального провадження встановлюються усі причетні особи до ракетної атаки. Досудове розслідування – Управління СБУ в Черкаській області.