Закладам освіти на Волині бракує коштів





Про це пише



У Волинській обласній раді стартували бюджетні слухання. У зв’язку з військовим станом бюджетом розпоряджається обласна військова адміністрація. Однак депутати організували слухання, аби розуміти, яка ситуація у комунальних закладах і що їм чекати наступного року. У вівторок, 28 листопада, депутати почали слухати освітні заклади обласної комунальної власності.



Голова бюджетної комісії, депутат облради Орест Маховський нагадав, що з жовтня цього року з обласного бюджету військовий ПДФО вилучили у державний бюджет, тож це буде суттєвий мінус до казни області.



«Для обласного бюджету - це велика втрата, за 10 місяців цього року понад 400 млн були надходження. Крім того, з 2024 року Волинь буде бездотаційна і в область не надходитиме дотація. Тому наступного року в пріоритеті - економія і раціональне використання», - наголосив він.



До слова, наступного року передбачено зростання мінімальної зарплати у два етапи - у січні та квітні, відповідно видатки на зарплату працівникам бюджетних закладів зростуть. Крім того, Орест Маховський наголосив, що хоч ПДФО військових забрали, це не означає, що підтримки військових не має бути.



Директор департаменту фінансів Волинської ОВА Ігор Никитюк своєю чергою нагадав, що є рішення обласної ради, згідно з яким видатки мають йти першочергово на військових. А залишків від перевиконання бюджету цього року не буде.



«Йдеться про мінус 54 мільйони і в планах стояло 40 мільйонів залишків, але цих коштів не буде від перевиконання. Ситуація досить складана. Тим більше є рішення ради в першу чергу спрямовувати видатки на військових», - зазначив він.



Керівниця управління освіти Волинської ОВА Наталія Матвіюк розповіла, що наступного року очікується значна нестача коштів за обов’язковими видатками, зокрема не вистачатиме коштів на стипендії, обовʼязкові виплати вчителям (оздоровлення та матеріальна допомога та харчування польових категорій учнів).



Зокрема додаткова потреба коштів освітньої субвенції становить 40,9 мільйона гривень. Загальна потреба коштів на організацію харчування - 40,1 мільйона гривень (при одноденній вартості багаторазового харчування 120 гривень та 48 гривень одноразового). Також потреба коштів на виплату стипендій для учнів закладів професійно-технічної освіти - 11,9 мільйона гривень.



Депутати облради зазначили: потрібно вишуковувати ресурси, аби покрити нестачу. До прикладу, якщо педагогам не заплатити передбачені законодавством виплати, то будь-хто з них може відсудити ці виплати у законний спосіб.



Як зауважив головний фінансист області Ігор Никитюк, навіть якщо порахувати залишки в закладах, усе одно не менше як 50 мільйонів гривень не вистачить на стипендії, зарплати і харчування.Слухання триватимуть тиждень і за їх підсумком обласні депутати напрацюють рекомендації розпорядникам коштів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині обласним закладам освіти не вистачає коштів на основні категорії видатків у наступному році, тож доведеться економити.Про це пише ВСН У Волинській обласній раді стартували бюджетні слухання. У зв’язку з військовим станом бюджетом розпоряджається обласна військова адміністрація. Однак депутати організували слухання, аби розуміти, яка ситуація у комунальних закладах і що їм чекати наступного року. У вівторок, 28 листопада, депутати почали слухати освітні заклади обласної комунальної власності.Голова бюджетної комісії, депутат облрадинагадав, що з жовтня цього року з обласного бюджету, тож це буде суттєвий мінус до казни області.«Для обласного бюджету - це велика втрата, за 10 місяців цього року понад 400 млн були надходження. Крім того, з 2024 року Волинь буде бездотаційна і в область не надходитиме дотація. Тому наступного року в пріоритеті - економія і раціональне використання», - наголосив він.До слова, наступного року передбачено зростання мінімальної зарплати у два етапи - у січні та квітні, відповідно видатки на зарплату працівникам бюджетних закладів зростуть. Крім того, Орест Маховський наголосив, що хоч ПДФО військових забрали, це не означає, що підтримки військових не має бути.Директор департаменту фінансів Волинської ОВАсвоєю чергою нагадав, що є рішення обласної ради, згідно з яким видатки мають йти першочергово на військових. А залишків від перевиконання бюджету цього року не буде.«Йдеться про мінус 54 мільйони і в планах стояло 40 мільйонів залишків, але цих коштів не буде від перевиконання. Ситуація досить складана. Тим більше є рішення ради в першу чергу спрямовувати видатки на військових», - зазначив він.Керівниця управління освіти Волинської ОВАрозповіла, що наступного року очікується значна нестача коштів за обов’язковими видатками, зокрема не вистачатиме коштів на стипендії, обовʼязкові виплати вчителям (оздоровлення та матеріальна допомога та харчування польових категорій учнів).Зокрема додаткова потреба коштів освітньої субвенції становить 40,9 мільйона гривень. Загальна потреба коштів на організацію харчування - 40,1 мільйона гривень (при одноденній вартості багаторазового харчування 120 гривень та 48 гривень одноразового). Також потреба коштів на виплату стипендій для учнів закладів професійно-технічної освіти - 11,9 мільйона гривень.Депутати облради зазначили: потрібно вишуковувати ресурси, аби покрити нестачу. До прикладу, якщо педагогам не заплатити передбачені законодавством виплати, то будь-хто з них може відсудити ці виплати у законний спосіб.Як зауважив головний фінансист області Ігор Никитюк, навіть якщо порахувати залишки в закладах, усе одно не менше як 50 мільйонів гривень не вистачить на стипендії, зарплати і харчування.Слухання триватимуть тиждень і за їх підсумком обласні депутати напрацюють рекомендації розпорядникам коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію