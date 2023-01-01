Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби 4-6° морозу.
В області – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.
Температура протягом доби 3-8° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби 4-6° морозу.
В області – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.
Температура протягом доби 3-8° морозу.
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