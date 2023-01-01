Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура протягом доби 4-6° морозу.



В області – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.



Температура протягом доби 3-8° морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура протягом доби 4-6° морозу.В області – хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.Температура протягом доби 3-8° морозу.

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