На війні загинули двоє Героїв з Луцька - Олександр Баранов та Анатолій Малесик

На війні загинули двоє Героїв з Луцька - Олександр Баранов та Анатолій Малесик
На війні від рук російських окупантів загинули два Герої з Луцька - 39-річний Олександр Баранов та 29-річний Анатолій Малесик.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Баранов Олександр Сергійович, 22.01.1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника 2 відділення 1 взводу оперативного призначення 2 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення.
Солдат Баранов Олександр Сергійович загинув 24.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.

Лучанин Малесик Анатолій Анатолійович, 17.02.1994 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
Солдат Малесик Анатолій Анатолійович загинув 27.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Берестове Донецької області.

"Щирі співчуття рідним та близьким.Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - написав Поліщук

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Теги: Смерть Героїв, війна з росією
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