У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий





Як повідомила у коментарі Марина Балдич, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки.



За попередніми даними, каже інспекторка, водій легковика Ford Focus не вопрвся із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням Луцьк — Майдан — Липенський.



За даними правоохоронців ніхто із пасажирів автобуса внаслідок зіткнення не травмувався. На ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнений рух.



Зі слів Марини Балдич, усі обставини ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування за ст 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 28 листопада, поблизу села Тростянець Луцького району сталася аварія за участю рейсового автобуса і легкового авто.Як повідомила у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки.За попередніми даними, каже інспекторка, водій легковика Ford Focus не вопрвся із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням Луцьк — Майдан — Липенський.За даними правоохоронців ніхто із пасажирів автобуса внаслідок зіткнення не травмувався. На ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнений рух.Зі слів Марини Балдич, усі обставини ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування за ст 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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