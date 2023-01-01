У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий

У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий
Ввечері, 28 листопада, поблизу села Тростянець Луцького району сталася аварія за участю рейсового автобуса і легкового авто.

Як повідомила у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки.

За попередніми даними, каже інспекторка, водій легковика Ford Focus не вопрвся із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням Луцьк — Майдан — Липенський.

За даними правоохоронців ніхто із пасажирів автобуса внаслідок зіткнення не травмувався. На ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнений рух.

Зі слів Марини Балдич, усі обставини ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування за ст 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: Смертельна ДТП, Волинь
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