У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий
Сьогодні, 20:47
Ввечері, 28 листопада, поблизу села Тростянець Луцького району сталася аварія за участю рейсового автобуса і легкового авто.
Як повідомила у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки.
За попередніми даними, каже інспекторка, водій легковика Ford Focus не вопрвся із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням Луцьк — Майдан — Липенський.
За даними правоохоронців ніхто із пасажирів автобуса внаслідок зіткнення не травмувався. На ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнений рух.
Зі слів Марини Балдич, усі обставини ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування за ст 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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Як повідомила у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки.
За попередніми даними, каже інспекторка, водій легковика Ford Focus не вопрвся із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням Луцьк — Майдан — Липенський.
За даними правоохоронців ніхто із пасажирів автобуса внаслідок зіткнення не травмувався. На ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнений рух.
Зі слів Марини Балдич, усі обставини ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування за ст 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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