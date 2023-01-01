Волинянка отримала нагороду загиблого на війні брата

Віктора Гурського, вручили його сестрі Ользі Яблонській.



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Високою нагородою воїна відзначили за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.



Орден сестрі передали виконувачка обов’язків голови Дубечненської громади Ірина Мазуренко та представник П’ятого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Нагадаємо, Віктор Гурський пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.



Побував у багатьох «гарячих точках».



Зі слів сестри, побратими згадували про нього як мужнього та безстрашного воїна.



Віктор Гурський отримав поранення 22 жовтня 2022 року. Його доправили у лікарню в Харків, а згодом – до Києва. Поранення виявилися несумісними життя, і 28 жовтня захисник помер.



«Від однієї тільки думки, що я його більше не почую, не побачу і не обійму, серце стискається від болю. Ніяк не можу повірити в те, що він вже більше не з нами», − каже Ольга Яблонська.



Сестра згадує, що Віктор Гурський був справжнім патріотом, оптимістом, завжди вірив у нашу перемогу і ніколи не падав духом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким посмертно нагородили волинського воїна, вручили його сестріПро це пише Район.Стара Вижівка Високою нагородою воїна відзначили за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.Орден сестрі передали виконувачка обов’язків голови Дубечненської громадита представник П’ятого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Нагадаємо, Віктор Гурський пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.Побував у багатьох «гарячих точках».Зі слів сестри, побратими згадували про нього як мужнього та безстрашного воїна.Віктор Гурський отримав поранення 22 жовтня 2022 року. Його доправили у лікарню в Харків, а згодом – до Києва. Поранення виявилися несумісними життя, і 28 жовтня«Від однієї тільки думки, що я його більше не почую, не побачу і не обійму, серце стискається від болю. Ніяк не можу повірити в те, що він вже більше не з нами», − каже Ольга Яблонська.Сестра згадує, що Віктор Гурський був справжнім патріотом, оптимістом, завжди вірив у нашу перемогу і ніколи не падав духом.

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