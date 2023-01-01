Воїна з Волині Віктора Гурського посмертно нагородили орденом «За мужність»

Воїна з Волині Віктора Гурського посмертно нагородили орденом «За мужність»
Військового з села Дубечне Ковельського району Віктора Гурського посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це йдеться на сайті президента України.

Волинянина нагородили за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Воїна з Волині Віктора Гурського посмертно нагородили орденом «За мужність»

Нагадаємо, що на російсько-українській війні загинув воїн з села Дубечне, що на Старовижівщині, Гурський Віктор Миколайович, 1985 року народження. В останню дорогу воїна провели 30 жовтня 2022 року у селі Дубечне.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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