На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від служби





Про це



Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині.



Фігурант брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.



За 6 тис. доларів США він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України.



Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому», коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.



За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.



Зокрема, спочатку клієнту «допомагали» отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.



За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.



Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних «військкоматах», правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від «клієнта», та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.



Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.



Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині.Фігурант брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.За 6 тис. доларів США він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України.Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому», коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.Зокрема, спочатку клієнту «допомагали» отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних «військкоматах», правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від «клієнта», та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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