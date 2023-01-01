Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинув лікар

Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинув лікар
Сьогодні, 1 серпня, росія обстріляла Херсон, поцілила в один із закладів охорони здоровʼя.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики! Щирі співчуття сімʼї загиблого лікаря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що через кордон на півночі України намагалася прорватися ворожа ДРГ.


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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон
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