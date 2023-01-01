Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинув лікар





Про це Роман Мрочко.



"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики! Щирі співчуття сімʼї загиблого лікаря", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 серпня, росія обстріляла Херсон, поцілила в один із закладів охорони здоровʼя.Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики! Щирі співчуття сімʼї загиблого лікаря", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що через кордон на півночі України намагалася прорватися ворожа ДРГ

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