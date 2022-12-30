На Волині чоловік «під наркотиками» дебоширив вдома

На Волині чоловік «під наркотиками» дебоширив вдома
Вчора, 31 липня, волинським поліцейським надійшов виклик про домашнє насильство. Інспектори негайно відправилися за вказаною адресою та під час спілкування з учасниками конфлікту, виявили що молодий чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння, а поруч із ним лежали ймовірно наркотичні речовини та пристрій для їх вживання.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Ще один випадок трапився в неділю, 30 липня. Патрульні зупинили чоловіка, який перейшов проїжджу частину у невстановленому місці.

Коли ж інспектори почали спілкуватися із ним, він почав нервувати та підозріло поводитися. Тому поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку, під час якої виявили згорток з речовиною рослинного походження.

В обох випадках на місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Волинь, патрульні, наркотики
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