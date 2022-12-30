На Волині чоловік «під наркотиками» дебоширив вдома
Сьогодні, 12:21
Вчора, 31 липня, волинським поліцейським надійшов виклик про домашнє насильство. Інспектори негайно відправилися за вказаною адресою та під час спілкування з учасниками конфлікту, виявили що молодий чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння, а поруч із ним лежали ймовірно наркотичні речовини та пристрій для їх вживання.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Ще один випадок трапився в неділю, 30 липня. Патрульні зупинили чоловіка, який перейшов проїжджу частину у невстановленому місці.
Коли ж інспектори почали спілкуватися із ним, він почав нервувати та підозріло поводитися. Тому поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку, під час якої виявили згорток з речовиною рослинного походження.
В обох випадках на місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Ще один випадок трапився в неділю, 30 липня. Патрульні зупинили чоловіка, який перейшов проїжджу частину у невстановленому місці.
Коли ж інспектори почали спілкуватися із ним, він почав нервувати та підозріло поводитися. Тому поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку, під час якої виявили згорток з речовиною рослинного походження.
В обох випадках на місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.
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