Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»

Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»
Колишньому начальнику сектору одного з районних управлінь ГУНП у Волинській області повідомили про підозру у шахрайствах, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, із червня 2022 року по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п'ятьох громадян, позичаючи у них гроші нібито «на розвиток бізнесу», повʼязаного із легальною купівлею та ввезенням в Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області.

Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати позичені кошти поліцейський не мав. У такий спосіб він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів США.

З лав поліції цього чоловіка вже звільнили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліцейський, шахрайство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»
Сьогодні, 13:00
На Волині врятували потопельницю вже після того, як їй констатували раптову смерть
Сьогодні, 12:30
На Волині чоловік «під наркотиками» дебоширив вдома
Сьогодні, 12:21
Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинув лікар
Сьогодні, 11:59
На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від служби
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
На Волині директора підприємства посадили під цілодобовий домашній арешт за шахрайство На Волині директора підприємства посадили під цілодобовий домашній арешт за шахрайство
20 червень, 13:00
Волинянин, який вкрав у поліцейського автомат, отримав чотири роки тюрми Волинянин, який вкрав у поліцейського автомат, отримав чотири роки тюрми
19 травень, 17:38
Дві лучанки ошукали 46 громадян на майже 60 тисяч гривень Дві лучанки ошукали 46 громадян на майже 60 тисяч гривень
11 травень, 09:21
Судитимуть волинянина, який викрав автомат у поліцейського Судитимуть волинянина, який викрав автомат у поліцейського
10 травень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині врятували потопельницю вже після того, як їй констатували раптову смерть
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині чоловік «під наркотиками» дебоширив вдома
Сьогодні, 12:21
 0
Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинув лікар
Сьогодні, 11:59
 0
На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від служби
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8