Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»
Сьогодні, 13:00
Колишньому начальнику сектору одного з районних управлінь ГУНП у Волинській області повідомили про підозру у шахрайствах, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, із червня 2022 року по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п'ятьох громадян, позичаючи у них гроші нібито «на розвиток бізнесу», повʼязаного із легальною купівлею та ввезенням в Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області.
Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати позичені кошти поліцейський не мав. У такий спосіб він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів США.
З лав поліції цього чоловіка вже звільнили.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, із червня 2022 року по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п'ятьох громадян, позичаючи у них гроші нібито «на розвиток бізнесу», повʼязаного із легальною купівлею та ввезенням в Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області.
Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати позичені кошти поліцейський не мав. У такий спосіб він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів США.
З лав поліції цього чоловіка вже звільнили.
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