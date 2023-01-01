Експоліцейський з Волині напозичав 280 тисяч доларів на «розвиток бізнесу»

Колишньому начальнику сектору одного з районних управлінь ГУНП у Волинській області повідомили про підозру у шахрайствах, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, із червня 2022 року по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п'ятьох громадян, позичаючи у них гроші нібито «на розвиток бізнесу», повʼязаного із легальною купівлею та ввезенням в Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області.Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати позичені кошти поліцейський не мав. У такий спосіб він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів США.З лав поліції цього чоловіка вже звільнили.