Звільнення військовослужбовців під час воєнного стану за віком: що варто знати





Детально про це йдеться у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу». За цим нормативно-правовим документом визначено, що окремою підставою звільнення різних категорій військовослужбовців є досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65).



Однак, як



У разі звільнення за віком ВЛК не обов’язкова, але її все ж варто пройти…



За наявності підстав військовослужбовець має подати на ім’я командира рапорт про звільнення та додати до нього документи, які підтверджують право на звільнення у воєнний час.



У рапорті обов’язково має бути вказано:



· підстава звільнення з військової служби;



· думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;



· районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.



Слід наголосити, що для звільнення у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі достатньо рапорту. Утім, «на гражданці» часто-густо не вистачає ані часу, ані рішучості пройти якісне медичне обстеження. Тож, чому не скористатися цією нагодою ще перебуваючи у лавах ЗСУ й дізнатися усе про стан свого здоров’я?



У Координаційному центрі системи безоплатної правової допомоги (БПД) кореспонденту АрміяInform повідомили, що військовослужбовцю, котрий збирається у відставку, не слід поспішати відмовлятися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) ще й з іншої причини.



Заступник директора Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Маньківська розповіла, що висновки ВЛК можуть стати підставою для направлення військовослужбовця на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для встановлення групи інвалідності, відсотка втрати працездатності, потреби в протезуванні, призначення індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, підготовки медичних показань на право одержання спеціального транспорту.



— Для проходження медико-соціальної експертної комісії, крім довідки ВЛК або витягу з протоколу її засідання, потрібно підготувати такі документи: направлення на МСЕК (форма № 088/о), паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копію військового квитка або посвідчення офіцера, військово-облікові документи або їхні копії, оригінали медичної документації, — каже пані Олена. — Які виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, часткової втрати працездатності може отримати після МСЕК військовослужбовець, ми докладно розповідаємо на сайті БПД.



Порядок звільнення військовослужбовця із ЗСУ



Зазвичай термін розгляду рапорту на звільнення триває один-два місяці. У разі значної затримки розгляду рапорту Олена Маньківська радить скаржитися вищому командуванню. Насамкінець, можна звернутися по безоплатну правову допомогу до БПД.



Після того, як буде видано наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби, він має здати в установлені строки посаду.



Справу виключеного зі списків особового складу військової частини направляють до ТЦК та СП за місцем проживання.



В особовій справі звільненого військовослужбовця будуть уточнені дані про проходження ним військової служби, періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, розрахунок вислуги років військової служби.



На день виключення зі списків особового складу військової частини військовослужбовець повинен бути повністю забезпеченим грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. До проведення всіх необхідних розрахунків він не виключається без своєї згоди зі списків особового складу військової частини.



Які виплати отримає звільнений за віком військовослужбовець



· Грошове забезпечення. У разі звільнення з військової служби воно виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) — у розмірі, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, яка надається після здавання справ та посади. (Наказ МОУ від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»).



· Компенсація за щорічну основну відпуску. Крім того, у рік звільнення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які не використали щорічну основну відпустку або використали частково, за їхнім бажанням надається відпустка із наступним виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення у розмірі відповідно до кількості наданих днів відпустки або виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, в тому числі за минулі роки. (Наказ № 260).



· Компенсація за невикористану щорічну додаткову відпустку (наприклад, як УБД. — Авт.). «Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення». (Наказ № 260).



Олена Маньківська зазначила, що у разі звільнення учасника бойових дій з військової служби повинна нараховуватись грошова компенсація за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій.



— Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про відпустки» та статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік, — підкреслила представниця системи безоплатної правової допомоги. — Попри те, що згідно із Законом України № 2822-IX від 1 грудня 2022 року, що регламентує порядок надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану, відпустка УБД не надається, компенсацію звільнений у відставку має отримати. Підстава — пункт 14-й статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх родин» та Рішення Верховного Суду України від 16 травня 2019 року у справі № 620/4218/18 (адміністративне провадження № Пз/9901/4/19, — підкреслила Олена Маньківська.



З словами пані Олени, якщо учаснику бойових дій відмовлять у виплаті, то питання можна вирішити шляхом подання до суду адміністративного позову з вимогою про визнання бездіяльності військової частини протиправною та зобов`язати її нарахувати й виплатити належні грошові кошти.



· Одноразова грошова допомога:



— кадровим військовослужбовцям (крім строкової служби) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.



«У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України „Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“». (Наказ № 260).



— військовослужбовцям, що були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460 — «4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення».



· Грошова допомога для оздоровлення. «Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата цієї допомоги здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, в якому оголошується про її виплату». (Наказ № 260).



· Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. «Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується в календарному році, у якому вони призначені та вступили до виконання обов’язків за посадами… Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, в поточному році не надається». (Наказ № 260).



· Виплата додаткової винагороди на період дії воєнного стану. На період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»: 100 тисяч гривень — тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях; 50 тисяч гривень — тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ; 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).



Тож, на момент звільнення у відставку всім, хто належить до вищезазначених категорій, слід отримати й ці кошти.



· Компенсація за недоотримане речове майно. АрміяInform уже неодноразово висвітлювала тему такої компенсації у своїх публікаціях. Йшлося про те, що навіть за умов війни її виплата не скасовувалася.



Аби отримати компенсацію, військовому під час звільнення зі служби потрібно одержати довідку про вартість речового майна. Ця довідка видається речовою службою військової частини, виходячи із закупівельної вартості майна, розрахованої станом на 1 січня поточного року. Форма довідки затверджена постановою Кабміну № 178 від 16 березня 2016 року.



Далі з рапортом про компенсацію за неотримане речове майно та оригіналом довідки про його вартість військовослужбовцю слід звернутися до командира своєї військової частини. Результатом повинен бути наказ командира по частині, в якому на підставі довідки про вартість речового майна вказується розмір компенсації. А на підставі наказу вже здійснюється виплата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час дії воєнного стану військовослужбовці за певних обставин можуть полишити військову службу.Детально про це йдеться у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу». За цим нормативно-правовим документом визначено, що окремою підставою звільнення різних категорій військовослужбовців є досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65).Однак, як повідомляє АрміяInform, військовослужбовець може продовжити свою службу максимально на 5 років за наявності високої мотивації, досвіду та відповідного висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).За наявності підстав військовослужбовець має подати на ім’я командира рапорт про звільнення та додати до нього документи, які підтверджують право на звільнення у воєнний час.У рапорті обов’язково має бути вказано:· підстава звільнення з військової служби;· думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;· районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.Слід наголосити, що для звільнення у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі достатньо рапорту. Утім, «на гражданці» часто-густо не вистачає ані часу, ані рішучості пройти якісне медичне обстеження. Тож, чому не скористатися цією нагодою ще перебуваючи у лавах ЗСУ й дізнатися усе про стан свого здоров’я?У Координаційному центрі системи безоплатної правової допомоги (БПД) кореспонденту АрміяInform повідомили, що військовослужбовцю, котрий збирається у відставку, не слід поспішати відмовлятися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) ще й з іншої причини.Заступник директора Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомогирозповіла, що висновки ВЛК можуть стати підставою для направлення військовослужбовця на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для встановлення групи інвалідності, відсотка втрати працездатності, потреби в протезуванні, призначення індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, підготовки медичних показань на право одержання спеціального транспорту.— Для проходження медико-соціальної експертної комісії, крім довідки ВЛК або витягу з протоколу її засідання, потрібно підготувати такі документи: направлення на МСЕК (форма № 088/о), паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копію військового квитка або посвідчення офіцера, військово-облікові документи або їхні копії, оригінали медичної документації, — каже пані Олена. — Які виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, часткової втрати працездатності може отримати після МСЕК військовослужбовець, ми докладно розповідаємо на сайті БПД.Зазвичай термін розгляду рапорту на звільнення триває один-два місяці. У разі значної затримки розгляду рапорту Олена Маньківська радить скаржитися вищому командуванню. Насамкінець, можна звернутися по безоплатну правову допомогу до БПД.Після того, як буде видано наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби, він має здати в установлені строки посаду.Справу виключеного зі списків особового складу військової частини направляють до ТЦК та СП за місцем проживання.В особовій справі звільненого військовослужбовця будуть уточнені дані про проходження ним військової служби, періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, розрахунок вислуги років військової служби.На день виключення зі списків особового складу військової частини військовослужбовець повинен бути повністю забезпеченим грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. До проведення всіх необхідних розрахунків він не виключається без своєї згоди зі списків особового складу військової частини.· Грошове забезпечення. У разі звільнення з військової служби воно виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) — у розмірі, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, яка надається після здавання справ та посади. (Наказ МОУ від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»).· Компенсація за щорічну основну відпуску. Крім того, у рік звільнення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які не використали щорічну основну відпустку або використали частково, за їхнім бажанням надається відпустка із наступним виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення у розмірі відповідно до кількості наданих днів відпустки або виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, в тому числі за минулі роки. (Наказ № 260).· Компенсація за невикористану щорічну додаткову відпустку (наприклад, як УБД. — Авт.). «Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення». (Наказ № 260).Олена Маньківська зазначила, що у разі звільнення учасника бойових дій з військової служби повинна нараховуватись грошова компенсація за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій.— Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про відпустки» та статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік, — підкреслила представниця системи безоплатної правової допомоги. — Попри те, що згідно із Законом України № 2822-IX від 1 грудня 2022 року, що регламентує порядок надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану, відпустка УБД не надається, компенсацію звільнений у відставку має отримати. Підстава — пункт 14-й статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх родин» та Рішення Верховного Суду України від 16 травня 2019 року у справі № 620/4218/18 (адміністративне провадження № Пз/9901/4/19, — підкреслила Олена Маньківська.З словами пані Олени, якщо учаснику бойових дій відмовлять у виплаті, то питання можна вирішити шляхом подання до суду адміністративного позову з вимогою про визнання бездіяльності військової частини протиправною та зобов`язати її нарахувати й виплатити належні грошові кошти.· Одноразова грошова допомога:— кадровим військовослужбовцям (крім строкової служби) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.«У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України „Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“». (Наказ № 260).— військовослужбовцям, що були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460 — «4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення».· Грошова допомога для оздоровлення. «Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата цієї допомоги здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, в якому оголошується про її виплату». (Наказ № 260).· Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. «Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується в календарному році, у якому вони призначені та вступили до виконання обов’язків за посадами… Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, в поточному році не надається». (Наказ № 260).· Виплата додаткової винагороди на період дії воєнного стану. На період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»: 100 тисяч гривень — тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях; 50 тисяч гривень — тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ; 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).Тож, на момент звільнення у відставку всім, хто належить до вищезазначених категорій, слід отримати й ці кошти.· Компенсація за недоотримане речове майно. АрміяInform уже неодноразово висвітлювала тему такої компенсації у своїх публікаціях. Йшлося про те, що навіть за умов війни її виплата не скасовувалася.Аби отримати компенсацію, військовому під час звільнення зі служби потрібно одержати довідку про вартість речового майна. Ця довідка видається речовою службою військової частини, виходячи із закупівельної вартості майна, розрахованої станом на 1 січня поточного року. Форма довідки затверджена постановою Кабміну № 178 від 16 березня 2016 року.Далі з рапортом про компенсацію за неотримане речове майно та оригіналом довідки про його вартість військовослужбовцю слід звернутися до командира своєї військової частини. Результатом повинен бути наказ командира по частині, в якому на підставі довідки про вартість речового майна вказується розмір компенсації. А на підставі наказу вже здійснюється виплата.

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