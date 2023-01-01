Іспити на водійські права: що змінилось з 1 серпня

Іспити на водійські права: що змінилось з 1 серпня
МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

◾ необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

◾ Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.
Іспити на водійські права: що змінилось з 1 серпня

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

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Теги: Водійські права, іспити
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