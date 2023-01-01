У Луцьку влаштовують першу «Школу Бандерштату»: що у програмі





Про це



У програмі – 2 навчальних дні, гутірки із засновниками «Національного Альянсу», фестивалю «Бандерштат» та інших заходів патріотичного спрямування, розмови про організацію та управління проєктами, інструменти впливу та навичок критичного менеджменту, переваги активних учасників громадського середовища, історії та досвід організаторів патріотичних та культурних заходів.



Буде також вечірня ватра та можливість поспілкуватися зі спікерами особисто.



Перша «Школа Бандерштату» відбудеться 16-17 серпня на іподромі у Луцьку.



Участь безкоштовна. Форму для реєстрації та решту деталей організатори обіцяють надати згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Національний Альянс» та фестиваль «Бандерштат» збирають активну молодь на дводенний лідерський кемп у Луцьку під назвою «Школа Бандерштату».Про це повідомляють організатори.У програмі – 2 навчальних дні, гутірки із засновниками «Національного Альянсу», фестивалю «Бандерштат» та інших заходів патріотичного спрямування, розмови про організацію та управління проєктами, інструменти впливу та навичок критичного менеджменту, переваги активних учасників громадського середовища, історії та досвід організаторів патріотичних та культурних заходів.Буде також вечірня ватра та можливість поспілкуватися зі спікерами особисто.Перша «Школа Бандерштату» відбудеться 16-17 серпня на іподромі у Луцьку.Участь безкоштовна. Форму для реєстрації та решту деталей організатори обіцяють надати згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію