СБУ повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини

СБУ повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини
СБУ повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який вчиняв воєнні злочини на період тимчасової окупації частини північних регіонів України.

Мова йде про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади зс рф (м. Юрга, Кемеровська область).

За даними слідства, у березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.

Під час каральних рейдів на території населеного пункту рашисти взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів.

Тоді потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню.

Коблік особисто «допитував» українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури.

Таким чином рашист намагався «вибити» з українця розвіддані про Сили оборони на території регіону.

Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї.

Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському окупанту про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він переховується від правосуддя на території рф і тимчасово захопленій частині України.

У зв’язку з цим Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб. На воєнного злочинця рф очікує справедливе покарання.

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Теги: Військовий, катування, росія, підозра
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