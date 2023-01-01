СБУ повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини
Сьогодні, 14:19
СБУ повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який вчиняв воєнні злочини на період тимчасової окупації частини північних регіонів України.
Мова йде про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади зс рф (м. Юрга, Кемеровська область).
За даними слідства, у березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.
Під час каральних рейдів на території населеного пункту рашисти взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів.
Тоді потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню.
Коблік особисто «допитував» українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури.
Таким чином рашист намагався «вибити» з українця розвіддані про Сили оборони на території регіону.
Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї.
Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському окупанту про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі він переховується від правосуддя на території рф і тимчасово захопленій частині України.
У зв’язку з цим Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб. На воєнного злочинця рф очікує справедливе покарання.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який вчиняв воєнні злочини на період тимчасової окупації частини північних регіонів України.
Мова йде про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади зс рф (м. Юрга, Кемеровська область).
За даними слідства, у березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.
Під час каральних рейдів на території населеного пункту рашисти взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів.
Тоді потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню.
Коблік особисто «допитував» українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури.
Таким чином рашист намагався «вибити» з українця розвіддані про Сили оборони на території регіону.
Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї.
Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському окупанту про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі він переховується від правосуддя на території рф і тимчасово захопленій частині України.
У зв’язку з цим Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб. На воєнного злочинця рф очікує справедливе покарання.
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