Удари по росії знижують здатність Кремля вести війну проти України, – New York Times
Сьогодні, 13:43
Атаки безпілотників на Москву та інші регіони рф дозволяють поглибити розбіжності серед російського командування.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що цілями атак на території рф є військові об'єкти, які допомагають вести війну проти України.
Також автори кажуть, що удари по рф мають не лише символічне, але й стратегічне значення.
"Напади України на росію є більш ніж просто символічною відплатою, кажуть військові аналітики, і можуть мати вирішальне значення для ширших зусиль Києва знизити здатність Кремля вести війну. Вони могли б змусити російських військових планувальників ухвалити важкі рішення про те, як розгорнути ресурси, і розпалити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні", - зазначають журналісти.
Видання також цитує ексголовнокомандувача армії США в Європі Бена Ходжеса, який заявив, що удари по росії слід розглядати в контексті контрнаступу України.
Нагадаємо, що у Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств.
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Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що цілями атак на території рф є військові об'єкти, які допомагають вести війну проти України.
Також автори кажуть, що удари по рф мають не лише символічне, але й стратегічне значення.
"Напади України на росію є більш ніж просто символічною відплатою, кажуть військові аналітики, і можуть мати вирішальне значення для ширших зусиль Києва знизити здатність Кремля вести війну. Вони могли б змусити російських військових планувальників ухвалити важкі рішення про те, як розгорнути ресурси, і розпалити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні", - зазначають журналісти.
Видання також цитує ексголовнокомандувача армії США в Європі Бена Ходжеса, який заявив, що удари по росії слід розглядати в контексті контрнаступу України.
Нагадаємо, що у Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Удари по росії знижують здатність Кремля вести війну проти України, – New York Times
Сьогодні, 13:43
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