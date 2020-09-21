Чоловіка, який зник з психоневрологічного інтернату на Волині, досі шукають
Сьогодні, 15:16
Правоохоронці досі встановлюють місцезнаходження Савчука Анатолія Васильовича, 22.12.1961 року народження.
Про це повідомили у коментарі виданню у сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.
Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.
Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, у поліції просять повідомити про це за номерами (03352)2-12-02 або 0974388844.
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Про це повідомили у коментарі виданню у сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.
Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.
Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, у поліції просять повідомити про це за номерами (03352)2-12-02 або 0974388844.
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