Чоловіка, який зник з психоневрологічного інтернату на Волині, досі шукають

Савчука Анатолія Васильовича, 22.12.1961 року народження.



Про це повідомили у коментарі виданню у сектор комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.



Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.



Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, у поліції просять повідомити про це за номерами (03352)2-12-02 або 0974388844.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці досі встановлюють місцезнаходження, 22.12.1961 року народження.Про це повідомили у коментарі виданню у сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 годинита пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, у поліції просять повідомити про це за номерами (03352)2-12-02 або 0974388844.

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