На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка

На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Савчука Анатолія Васильовича, 22.12.1961 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловік учора, близько 22 години, залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.

Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.

Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами (03352)2-12-02, моб. тел. 0974388844.

На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Мобілізація 80% чоловіків»: у ЗСУ зробили важливу заяву
Сьогодні, 17:15
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка
Сьогодні, 16:37
На заводі у Луцьку померла працівниця
Сьогодні, 16:25
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мобілізація 80% чоловіків»: у ЗСУ зробили важливу заяву
Сьогодні, 17:15
 0
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка
Сьогодні, 16:37
 0
На заводі у Луцьку померла працівниця
Сьогодні, 16:25
 0
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8