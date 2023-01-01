На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка
Сьогодні, 16:37
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Савчука Анатолія Васильовича, 22.12.1961 року народження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік учора, близько 22 години, залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.
Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.
Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами (03352)2-12-02, моб. тел. 0974388844.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік учора, близько 22 години, залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.
Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.
Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами (03352)2-12-02, моб. тел. 0974388844.
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