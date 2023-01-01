На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Чоловік учора, близько 22 години, залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.



Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.



Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами (03352)2-12-02, моб. тел. 0974388844.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Савчука Анатолія Васильовича, 22.12.1961 року народження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Чоловік учора, близько 22 години, залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку. Наразі його місце перебування невідоме.Був одягнутий у темні штани, кремову кофту.Якщо ви знаєте, де може бути розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами (03352)2-12-02, моб. тел. 0974388844.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію