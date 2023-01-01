«Мобілізація 80% чоловіків»: у ЗСУ зробили важливу заяву

Інформація про те, що "мобілізують 80% чоловіків в Україні", є російським фейком, яке пропагандисти навмисне поширюють, аби зірвати призив.Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Twitter.Українські військові наголошують, що росіяни вкотре проводять інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні.У "липових" Telegram-каналах, які маскуються під українські медіа почали поширювати повідомлення про проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої начебто "призвуть 80% чоловіків".Також у месенджерах та чатах розповсюджують інформацію про "перекриття доріг та вручення повісток усім чоловікам призовного віку".У Генштабі наголосили, що подібні повідомлення - брехня, яку поширюють, щоб дискредитувати мобілізацію та посіяти паніку серед населення.Зазначимо, що воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада. Мобілізація не припинялася з 24 лютого 2022 року, яких-небудь додаткових умов та рішень щодо збільшення обсягів призову в Україні не розглядали і не ухвалювали.Українців закликають не довіряти інформації, яка надходить із ненадійних джерел і перевіряти її в офіційних пабліках чи на сайтах держструктур.Зазначимо, що 1 серпня діятимуть нововведення у правилах мобілізації, які стосуються військових строкової служби. Вони зможуть за власним бажанням перевестися в категорію мобілізованих. Це можна буде зробити за умови, якщо військовослужбовець під час воєнного стану відслужив від 6 місяців понад встановленого терміну.Також нагадаємо, що нещодавно президент підписав закон, який дає право на звільнення зі служби військовим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.