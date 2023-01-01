З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО

З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Авто з допомогою для військових невдовзі вирушить з Волині на Запорізький напрямок.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі.

"Транспортний засіб та гуманітарну допомогу передає волонтер, переселенець з Мелітополя Денис Катюха (громадська організація «Азовська гостинність»). До слова, це вже 28-ма машина, яку він передав на потреби ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Машина повністю заповнена продуктами харчування, засобами гігієни, одягом та взуттям для військових. Окрім того, товари першої необхідності отримають також воїни, що перебувають у шпиталі.
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО

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Теги: Волинь, Запорізький напрямок, допомога
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