З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Авто з допомогою для військових невдовзі вирушить з Волині на Запорізький напрямок.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі.
"Транспортний засіб та гуманітарну допомогу передає волонтер, переселенець з Мелітополя Денис Катюха (громадська організація «Азовська гостинність»). До слова, це вже 28-ма машина, яку він передав на потреби ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Машина повністю заповнена продуктами харчування, засобами гігієни, одягом та взуттям для військових. Окрім того, товари першої необхідності отримають також воїни, що перебувають у шпиталі.
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Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі.
"Транспортний засіб та гуманітарну допомогу передає волонтер, переселенець з Мелітополя Денис Катюха (громадська організація «Азовська гостинність»). До слова, це вже 28-ма машина, яку він передав на потреби ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Машина повністю заповнена продуктами харчування, засобами гігієни, одягом та взуттям для військових. Окрім того, товари першої необхідності отримають також воїни, що перебувають у шпиталі.
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