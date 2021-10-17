Сьогодні у Луцьку з 20:00 до 22:00 перекриють рух транспорту вулицею Глушець

Сьогодні у Луцьку з 20:00 до 22:00 перекриють рух транспорту вулицею Глушець
Сьогодні, 31 липня, з 20:00 до 22:00 перекриють рух транспорту вулицею Глушець.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У зв’язку з проведенням пожежно-тактичного навчання щодо організації проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні дорожньо-транспортної пригоди сьогодні, 31 липня, буде перекрито руху транспорту вулицею Глушець: від вул. Паркової до узвозу з пр-ту Волі (поблизу будівлі Господарського суду Волинської області). Навчання триватиме з 20.00 до 22.00", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Луцьк, перекриття, Глушець
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