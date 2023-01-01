Командири «Азову» готуються до виконання бойових завдань, – Нацгвардія





Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, пише



За його словами, командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») уже «обіймає якусь посаду». Водночас інші захисники Маріуполя «готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші».



Він також висловив особисту думку стосовно заборони на участь у бойових діях для командирів із «Азовсталі».



«Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює», — сказав командувач Нацгвардії.



Поміж іншим, він відповів на питання щодо можливої дати, коли можна буде побачити участь Дениса Прокопенка в бойових діях. Півненко каже, що це залежить від ситуації на фронті.



«Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже», — додав він.



Що передувало?



На початку липня з Туреччини до України разом із президентом Володимиром Зеленським повернулися п'ятеро командирів з «Азовсталі».



Тоді в Україну прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.



Пізніше ввечері Денис Прокопенко заявив журналістам у Львові про наміри повернутися на фронт.

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