Командири «Азову» готуються до виконання бойових завдань, – Нацгвардія
Сьогодні, 18:37
Звільнені з російського полону командири «Азову» готуються до виконання завдань, заборони на їхню участь у бойових діях немає.
Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, пише Громадське.
За його словами, командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») уже «обіймає якусь посаду». Водночас інші захисники Маріуполя «готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші».
Він також висловив особисту думку стосовно заборони на участь у бойових діях для командирів із «Азовсталі».
«Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює», — сказав командувач Нацгвардії.
Поміж іншим, він відповів на питання щодо можливої дати, коли можна буде побачити участь Дениса Прокопенка в бойових діях. Півненко каже, що це залежить від ситуації на фронті.
«Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже», — додав він.
Що передувало?
На початку липня з Туреччини до України разом із президентом Володимиром Зеленським повернулися п'ятеро командирів з «Азовсталі».
Тоді в Україну прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.
Пізніше ввечері Денис Прокопенко заявив журналістам у Львові про наміри повернутися на фронт.
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Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, пише Громадське.
За його словами, командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») уже «обіймає якусь посаду». Водночас інші захисники Маріуполя «готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші».
Він також висловив особисту думку стосовно заборони на участь у бойових діях для командирів із «Азовсталі».
«Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює», — сказав командувач Нацгвардії.
Поміж іншим, він відповів на питання щодо можливої дати, коли можна буде побачити участь Дениса Прокопенка в бойових діях. Півненко каже, що це залежить від ситуації на фронті.
«Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже», — додав він.
Що передувало?
На початку липня з Туреччини до України разом із президентом Володимиром Зеленським повернулися п'ятеро командирів з «Азовсталі».
Тоді в Україну прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.
Пізніше ввечері Денис Прокопенко заявив журналістам у Львові про наміри повернутися на фронт.
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