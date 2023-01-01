Президент Литви про «вагнерівців» у Білорусі: загроза серйозна

Гітанас Науседа вважає присутність російських найманців групи "Вагнер" у Білорусі серйозною загрозою.



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«З моменту появи перших повідомлень про те, що в Білорусі можуть бути розміщені (бойовики - ред.) ПВК «Вагнер», я відразу сказав, що ми не можемо виключати таку загрозу», - сказав Науседа.



За його словами,



Він підкреслив, що дії Литви в цьому аспекті тривалий час були заморожені. Проте після заколоту ПВК "Вагнер" Литва вжила додаткових дій безпеки, тому нині «ситуація контролюється, розвідка посилюється».



«Також немає жодних перешкод для того, щоб литовська армія прийшла на допомогу прикордонникам (за потреби). Це обов’язково буде зроблено», – сказав Президент.



Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф Сергія Шойгу.



Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.



Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт із Міноборони рф або їхати у Білорусь.



14 липня Міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.



За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня становила понад 5000 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Литвивважає присутність російських найманців групи "Вагнер" у Білорусі серйозною загрозою.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT.«З моменту появи перших повідомлень про те, що в Білорусі можуть бути розміщені (бойовики - ред.) ПВК «Вагнер», я відразу сказав, що ми не можемо виключати таку загрозу», - сказав Науседа.За його словами, можливі провокації проти Литви, Польщі та Латвії . На це треба зважати, попри те, що «основними сценаріями» нині називають відправлення групи «Вагнер» у Африку чи інші регіони. Але є спокуса використати для провокацій близькість кордонів названих країн. Тому президент Литви вважає, що «загроза серйозна».Він підкреслив, що дії Литви в цьому аспекті тривалий час були заморожені. Проте після заколоту ПВК "Вагнер" Литва вжила додаткових дій безпеки, тому нині «ситуація контролюється, розвідка посилюється».«Також немає жодних перешкод для того, щоб литовська армія прийшла на допомогу прикордонникам (за потреби). Це обов’язково буде зроблено», – сказав Президент.Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнер"23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рфСамопроголошений лідер Білорусіпровів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт із Міноборони рф або їхати у Білорусь.14 липня Міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня становила понад 5000 осіб.

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