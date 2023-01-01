Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 1 серпня, хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +26°.
Народний прогноз погоди: 1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро – вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро – дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +26°.
Народний прогноз погоди: 1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро – вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро – дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.
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