З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма

З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма
З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.

Про це пише Економічна правда.

Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

◾ військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,

◾ Служба безпеки,

◾ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

◾ Національна гвардія,

◾ Державна прикордонна служба,

◾ Управління державної охорони,

◾ Державна спеціальна служба транспорту,

◾ Міністерство внутрішніх справ,

◾ Національна поліція,

◾ Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

◾ гуманітарна допомога,

◾ благодійна допомога,

◾ міжнародна технічна допомога,

та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.


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Теги: Автівки, кермо, розташування
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