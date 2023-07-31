З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма





Про це пише



Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.



Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.



Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:



◾ військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,



◾ Служба безпеки,



◾ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,



◾ Національна гвардія,



◾ Державна прикордонна служба,



◾ Управління державної охорони,



◾ Державна спеціальна служба транспорту,



◾ Міністерство внутрішніх справ,



◾ Національна поліція,



◾ Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.



Такі автомобілі можуть надходити як:



◾ гуманітарна допомога,



◾ благодійна допомога,



◾ міжнародна технічна допомога,



та/або за міждержавними угодами на інших умовах.



Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.



"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.Про це пише Економічна правда Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.◾ військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,◾ Служба безпеки,◾ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,◾ Національна гвардія,◾ Державна прикордонна служба,◾ Управління державної охорони,◾ Державна спеціальна служба транспорту,◾ Міністерство внутрішніх справ,◾ Національна поліція,◾ Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.◾ гуманітарна допомога,◾ благодійна допомога,◾ міжнародна технічна допомога,та/або за міждержавними угодами на інших умовах.Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів."Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

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