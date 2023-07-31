З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма
Сьогодні, 20:29
З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.
Про це пише Економічна правда.
Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.
Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
◾ військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
◾ Служба безпеки,
◾ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
◾ Національна гвардія,
◾ Державна прикордонна служба,
◾ Управління державної охорони,
◾ Державна спеціальна служба транспорту,
◾ Міністерство внутрішніх справ,
◾ Національна поліція,
◾ Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як:
◾ гуманітарна допомога,
◾ благодійна допомога,
◾ міжнародна технічна допомога,
та/або за міждержавними угодами на інших умовах.
Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Економічна правда.
Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.
Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
◾ військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
◾ Служба безпеки,
◾ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
◾ Національна гвардія,
◾ Державна прикордонна служба,
◾ Управління державної охорони,
◾ Державна спеціальна служба транспорту,
◾ Міністерство внутрішніх справ,
◾ Національна поліція,
◾ Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як:
◾ гуманітарна допомога,
◾ благодійна допомога,
◾ міжнародна технічна допомога,
та/або за міждержавними угодами на інших умовах.
Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма
Сьогодні, 20:29
Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 19:12
Президент Литви про «вагнерівців» у Білорусі: загроза серйозна
Сьогодні, 19:10
Медіа