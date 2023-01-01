Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО

Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО
Патрульна поліцейська з Ковеля Ірина Зінчук взяла участь у змаганнях "Пригодницькі перегони Gorgany Race 2023" і тріумфувала.

Змагання відбулися у селі Гута Івано-Франківської області. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

За першість позмагалися близько 400 учасників з різних областей України. Кожен з них мав обрати для себе клас дистанції. Ірина долала клас під назвою "Справжній", контрольний час якого становив 12 годин.

Патрульна розповідає, що частина маршруту проходила по диких горах, без стежок та доріг, і вимагала навичок орієнтування на незнайомій місцевості.

«Довелось йти через гірські річки, струмки, пробиратись крізь хащі, проте краєвиди вражали своєю красою. Я була у команді з подружкою, і у нашому класі дистанції серед жіночих команд ми зайняли перше місце», — каже Ірина.

Поліцейська подолала 45 кілометрів за 11 годин.


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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, патрульна поліція
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