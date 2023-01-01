Волинянин відпросився з фронту, щоб допомогти дружині жнивувати. ВІДЕО

Олександр Костюк пішов на війну добровольцем, служить у стрілецькому батальйоні, бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Днями боєць відпросився у командування в короткочасну відпустку – на жнива.



В селі Клюськ на Ковельщині родина обробляє 150 гектарів землі. Поки Олександр на фронті – господарює дружина Тетяна, - йдеться у сюжеті



Військовий каже: відпрошуючись у командування так і сказав, що мусить хоч декілька днів провести у полі й допомогти родині.



Зі слів Тетяни Костюк, вправлятися самій з великим господарством – важко. Спочатку, – розповідає дружина, – не все вдавалося, доводилося по кілька разів телефонувати до чоловіка.



"Якщо він господарював 18 років, то мені з нуля за півтора року не так легко. В нас ні агронома, ні завферми, ні бухгалтерів, тільки керовнік в одному обличчя", – говорить жінка.



Урожай цього року хороший – каже Олександр. Не знімаючи військову форму боєць одразу пішов у поле, де достигає ріпак і пшениця, яку вже треба молотити.



"Заскучав. Там в цій формі ходжу і тут одразу на поле. Тут своє рідне і там також. Там війна, де потрібно бути й тут також", – додає військовий.



Попри те, що побачив і обійняв рідних, – говорить боєць, – війна не відпускає: "Як командир взводу мені зведення йдуть, які я кожен день продавлююся. Парадокс, що радіємо коли поранений, бо не вбитий. Дуже усе там заміновано".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 56-річний волинянинпішов на війну добровольцем, служить у стрілецькому батальйоні, бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Днями боєць відпросився у командування в короткочасну відпустку – на жнива.В селі Клюськ на Ковельщині родина обробляє 150 гектарів землі. Поки Олександр на фронті – господарює дружина Тетяна, - йдеться у сюжеті Суспільного Військовий каже: відпрошуючись у командування так і сказав, що мусить хоч декілька днів провести у полі й допомогти родині.Зі слів, вправлятися самій з великим господарством – важко. Спочатку, – розповідає дружина, – не все вдавалося, доводилося по кілька разів телефонувати до чоловіка."Якщо він господарював 18 років, то мені з нуля за півтора року не так легко. В нас ні агронома, ні завферми, ні бухгалтерів, тільки керовнік в одному обличчя", – говорить жінка.Урожай цього року хороший – каже Олександр. Не знімаючи військову форму боєць одразу пішов у поле, де достигає ріпак і пшениця, яку вже треба молотити."Заскучав. Там в цій формі ходжу і тут одразу на поле. Тут своє рідне і там також. Там війна, де потрібно бути й тут також", – додає військовий.Попри те, що побачив і обійняв рідних, – говорить боєць, – війна не відпускає: "Як командир взводу мені зведення йдуть, які я кожен день продавлююся. Парадокс, що радіємо коли поранений, бо не вбитий. Дуже усе там заміновано".

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