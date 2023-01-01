55-річного волинянина судитимуть за розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат

55-річного волинянина судитимуть за розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат
Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 55-річним жителем одного з сіл Ковельського району розбещення малолітніх.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, з вересня 2022 року по 3 травня 2023 року чоловік вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат – семи-, восьми- та дев'ятирічної.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 КК України, розпусні дії, вчинені щодо малолітніх, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Волинянин, прокуратура, розпусні дії
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