55-річного волинянина судитимуть за розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За даними слідства, з вересня 2022 року по 3 травня 2023 року чоловік вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат – семи-, восьми- та дев'ятирічної.



Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 КК України, розпусні дії, вчинені щодо малолітніх, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 55-річним жителем одного з сіл Ковельського району розбещення малолітніх.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, з вересня 2022 року по 3 травня 2023 року чоловік вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат – семи-, восьми- та дев'ятирічної.згідно із санкцією ч.2 ст. 156 КК України, розпусні дії, вчинені щодо малолітніх, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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