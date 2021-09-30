На Волині врятували потопельницю вже після того, як їй констатували раптову смерть

У селі Згорани на озері втопилася жінка. Таке повідомлення днями надійшло центральну оперативну диспетчерську Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Про це повідомляють на офіційній сторінці установи.До приїзду бригади екстреної медичної допомоги люди надавали жінці домедичну допомогу, проводили реанімаційні заходи.Повідомлення надійшло у «швидку» об 10 год. 46 хв. Бригада ЕМД прибувши на місце об 10 год. 58 хв. й констатувала «Раптову смерть». Медики розпочали розширені реанімаційні заходи та викликали на підмогу ще одну бригаду ЕМД.Спільними зусиллями бригад ЕМД Любомльського відділення екстреної медичної допомоги вдалося через 7 хвилин відновити серцебиття та дихання.В стабільному стані бригада ЕМД доставила жінку в приймальне відділення закладу охорони здоров’я.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наголошують: домедична допомога збільшує шанси на життя.