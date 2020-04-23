У Луцькому районі двомісячна дитина померла від кашлюку
Сьогодні, 11:04
У селищі Торчин Луцького району від кашлюку померла двомісячна дитина. Немовля було нещеплене.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Фахівці ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» цю інформацію підтвердили.
Відомо, що кашлюк у двомісячної дитини ускладнився пневмонією. Згодом у немовля виявили ураження серця та мозку.
У сім'ї, де зростало немовля, виховують ще чотирьох дітей.
Фахівці ДУ «Волинського ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування та встановили коло контактних осіб. Під час обстеження виявили, що решта дітей у сім'ї теж інфіковані і потребують госпіталізації.
Зауважують, що у зв'язку з відмовами батьків старші діти також були нещеплені.
Як зазначила лікарка-епідеміологиня Валентина Новачевська у коментарі журналістам видання, на Волині ситуація з кашлюком погіршилася.
«Такі інфекції мають підйоми періодично. Це відбувається тоді, коли зменшується кількість щеплених, знижується колективний імунітет. Тому дуже важливо його підтримувати і щепитися. Батьки, які планують дитину, не повинні нехтувати її безпекою», – пояснює лікарка.
Довідка. Кашлюк – заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації.
Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
Вкрай важливо, щоб новонароджену дитину, яка ще не підлягає вакцинації, оточували рідні, які мають захист від кашлюку.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Фахівці ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» цю інформацію підтвердили.
Відомо, що кашлюк у двомісячної дитини ускладнився пневмонією. Згодом у немовля виявили ураження серця та мозку.
У сім'ї, де зростало немовля, виховують ще чотирьох дітей.
Фахівці ДУ «Волинського ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування та встановили коло контактних осіб. Під час обстеження виявили, що решта дітей у сім'ї теж інфіковані і потребують госпіталізації.
Зауважують, що у зв'язку з відмовами батьків старші діти також були нещеплені.
Як зазначила лікарка-епідеміологиня Валентина Новачевська у коментарі журналістам видання, на Волині ситуація з кашлюком погіршилася.
«Такі інфекції мають підйоми періодично. Це відбувається тоді, коли зменшується кількість щеплених, знижується колективний імунітет. Тому дуже важливо його підтримувати і щепитися. Батьки, які планують дитину, не повинні нехтувати її безпекою», – пояснює лікарка.
Довідка. Кашлюк – заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації.
Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
Вкрай важливо, щоб новонароджену дитину, яка ще не підлягає вакцинації, оточували рідні, які мають захист від кашлюку.
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Коментарі 1
Стаття більше про те що треба робити щеплення.Дитина померла в 2 місяці і робити щеплення треба в 2 місяці. Як діти помирали і були вакциновані то цього ніхто не писав.
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