У Луцькому районі двомісячна дитина померла від кашлюку

У селищі Торчин Луцького району від кашлюку померла двомісячна дитина. Немовля було нещеплене.Про цестало відомо з власних джерел. Фахівці ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» цю інформацію підтвердили.Відомо, що кашлюк у двомісячної дитини ускладнився пневмонією. Згодом у немовля виявили ураження серця та мозку.У сім'ї, де зростало немовля, виховують ще чотирьох дітей.Фахівці ДУ «Волинського ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування та встановили коло контактних осіб. Під час обстеження виявили, що решта дітей у сім'ї теж інфіковані і потребують госпіталізації.Зауважують, що у зв'язку з відмовами батьків старші діти також були нещеплені.Як зазначила лікарка-епідеміологиняу коментарі журналістам видання, на Волині ситуація з кашлюком погіршилася.«Такі інфекції мають підйоми періодично. Це відбувається тоді, коли зменшується кількість щеплених, знижується колективний імунітет. Тому дуже важливо його підтримувати і щепитися. Батьки, які планують дитину, не повинні нехтувати її безпекою», – пояснює лікарка.Кашлюк – заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації.Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).Вкрай важливо, щоб новонароджену дитину, яка ще не підлягає вакцинації, оточували рідні, які мають захист від кашлюку.