Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби





Про це



Працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцями однієї із військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради.



Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.



Зловмисники «організували» для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.



При цьому депутати навіть отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.



Військовослужбовці підозрюються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).



Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою.



Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, які причетні до кримінального правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР оголосило підозри про ухиляння від військової служби депутатам Київради.Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.Працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцями однієї із військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради.Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.Зловмисники «організували» для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.При цьому депутати навіть отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.Військовослужбовці підозрюються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою.Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, які причетні до кримінального правопорушення.

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