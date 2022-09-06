У Луцькому районі втопився чоловік

У Луцькому районі втопився чоловік
Учора, 31 липня, в селі Усичі Луцького району зі штучної водойми підняли тіло чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

За допомогою спеціального обладнання тіло з води дістали фахівці водолазно-рятувального відділення міста Луцьк.

Відомо, що чоловік 1978 року народження. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Додають також, що з початку купального сезону на території Волинської області загинуло 10 людей.

Рятувальники наголошують, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми. Купатися можна лише там, де є рятувальні пости.

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Теги: потопельник, Усичі
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