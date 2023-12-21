Епідеміологи: діти на Волині різко стали хворіти на кашлюк

Епідеміологи: діти на Волині різко стали хворіти на кашлюк
На Волині торік медики зафіксували 182 випадки кашлюку, тоді як протягом 2022-го – лише 3. Більшість хворих – діти.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного ЦКПХ Ірина Єнжиєвська, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.

Волинські епідеміологи нагадують - вберегтися від кору і кашлюку можна за допомогою щеплення. Нині існують ризики поширення інфекційних хвороб, котрі керуються шляхом вакцинації, а саме кору та кашлюку.

Епідеміологи відмічають на Волині ріст захворюваності на кашлюк. У 2023 році в області зареєстровано 182 випадки цієї хвороби. Натомість у 2022 році було лише 3 випадки.

93 % з усіх захворілих – діти. Головна причина таких показників – низький рівень вакцинації. Найвищий рівень захворюваності у Ковельській, Луцькій та Камінь-Каширській громадах.



Кашлюк надзвичайно небезпечний для дітей перших місяців життя. У 2023 році на Волині від цієї хвороби померла двомісячна дитина, котра заразилася від старших дітей у сім’ї, батьки яких відмовилися від планових щеплень.

Слід зважати на те, що кашлюк – надзвичайно заразна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Запобігти цій хворобі можна завдяки вакцинації згідно з Національним календарем щеплень.

Вакцини від цієї інфекції в області – достатньо. Щеплення можна отримати безоплатно у кабінеті щеплень будь-якого медичного закладу за скеруванням від сімейного лікаря чи педіатра. Якщо ж дитина, з якихось причин, пропусти щеплення за календарем, то можна скласти індивідуальний графік вакцинації разом з лікарем та наздогнати їх.

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Теги: лікарі, хвороба
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