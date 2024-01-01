Із Луцька передали військовим дрони та електроніку





Про це інформує управління інформаційної роботи муніципалітету.



Сьогодні, 19 січня, для потреб військової частини А7028 передали 8 портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам KBEPTYC AD G-6+, квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise, 4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, обладнання для повітряних літальних апаратів (комплект акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit) у кількості 17 штук, комплект ALIENTECH DUO II DUO2458SSD 2.4G/5.8G для пультів RCNI PRO.SMART антена+кабель 20м+перехідник — у кількості 20 штук.



«Будемо й надалі підтримувати наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території», - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада активно працює над забезпеченням захисників необхідним військовим спорядженням.Про це інформує управління інформаційної роботи муніципалітету.Сьогодні, 19 січня, для потреб військової частини А7028 передали 8 портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам KBEPTYC AD G-6+, квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise, 4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, обладнання для повітряних літальних апаратів (комплект акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit) у кількості 17 штук, комплект ALIENTECH DUO II DUO2458SSD 2.4G/5.8G для пультів RCNI PRO.SMART антена+кабель 20м+перехідник — у кількості 20 штук.«Будемо й надалі підтримувати наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території», - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.

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