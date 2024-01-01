Із Луцька передали військовим дрони та електроніку

Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Луцька міська рада активно працює над забезпеченням захисників необхідним військовим спорядженням.

Про це інформує управління інформаційної роботи муніципалітету.

Сьогодні, 19 січня, для потреб військової частини А7028 передали 8 портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам KBEPTYC AD G-6+, квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise, 4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, обладнання для повітряних літальних апаратів (комплект акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit) у кількості 17 штук, комплект ALIENTECH DUO II DUO2458SSD 2.4G/5.8G для пультів RCNI PRO.SMART антена+кабель 20м+перехідник — у кількості 20 штук.
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку

«Будемо й надалі підтримувати наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території», - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку
Із Луцька передали військовим дрони та електроніку

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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