На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон

Заступника командира військової частини на Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він підписав незаконний наказ про перерахунок грошових виплатїї сестрі.Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику командира військової частини за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).За даними слідства, 32-річний підполковник, який на час вчинення злочину обіймав посаду командира військової частини, погодив заяву про виплату грошового забезпечення сестрі військовослужбовиці. У цей час сама військова потрапила в полон після виконання бойових завдань зі стримування збройної агресії рф.Підозрюваний достовірно знав, що остання не може отримати ці кошти та все ж прийняв незаконне рішення, таким чином позбавив військову права на отримання передбачених законом грошових виплат.Встановлено, що з червня 2022 по лютий 2023 року на картковий рахунок родички безпідставно нараховано майже 1 мільйон гривень.Ці гроші вона так і не повернула законній власниці після її повернення з полону. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування завданих потерпілій збитків.Зазначимо, що на цей час підозрюваний служить у зоні бойових дій на Сході країни.Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу ДБР.