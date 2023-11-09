На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон
Сьогодні, 16:10
Заступника командира військової частини на Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він підписав незаконний наказ про перерахунок грошових виплат полоненої військової її сестрі.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику командира військової частини за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, 32-річний підполковник, який на час вчинення злочину обіймав посаду командира військової частини, погодив заяву про виплату грошового забезпечення сестрі військовослужбовиці. У цей час сама військова потрапила в полон після виконання бойових завдань зі стримування збройної агресії рф.
Підозрюваний достовірно знав, що остання не може отримати ці кошти та все ж прийняв незаконне рішення, таким чином позбавив військову права на отримання передбачених законом грошових виплат.
Встановлено, що з червня 2022 по лютий 2023 року на картковий рахунок родички безпідставно нараховано майже 1 мільйон гривень.
Ці гроші вона так і не повернула законній власниці після її повернення з полону. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування завданих потерпілій збитків.
Зазначимо, що на цей час підозрюваний служить у зоні бойових дій на Сході країни.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу ДБР.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та штрафом.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику командира військової частини за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, 32-річний підполковник, який на час вчинення злочину обіймав посаду командира військової частини, погодив заяву про виплату грошового забезпечення сестрі військовослужбовиці. У цей час сама військова потрапила в полон після виконання бойових завдань зі стримування збройної агресії рф.
Підозрюваний достовірно знав, що остання не може отримати ці кошти та все ж прийняв незаконне рішення, таким чином позбавив військову права на отримання передбачених законом грошових виплат.
Встановлено, що з червня 2022 по лютий 2023 року на картковий рахунок родички безпідставно нараховано майже 1 мільйон гривень.
Ці гроші вона так і не повернула законній власниці після її повернення з полону. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування завданих потерпілій збитків.
Зазначимо, що на цей час підозрюваний служить у зоні бойових дій на Сході країни.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу ДБР.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та штрафом.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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