ЗМІ: УПЦ (МП) у Луцьку тисне на священників за вступ до «Софійського братства»





Названо ініціатора – митрополита Антонія Паканича та митрополита Нафанаїла, чиїми руками мають намір створити прецедент канонічно «заборон», - пише



За інформацією видання, 26 лютого митрополит у Луцьку Нафанаїл скликав єпархіальну раду для спроби засудження священників Волинської єпархії, які вступили до «Софійського братства».



Отців-учасників братства викликали до єпархіального управління, нібито, для розмови з митрополитом Нафанаїлом.



«Редактори звертають увагу церковної спільноти та митрополита у Луцьку Нафанаїла на те, що так звана «єпархіальна рада» не обиралася єпархіальними зборами і не є представницькою. Уповноважених єпархіальних зборів УПЦ за участю духовенства, чернецтва та мирян по обранню єпархіальної ради в даній єпархії не проводилося. Тобто, сьогодні скликане митрополитом Нафанаїлом зібрання, котре він називає «єпархіальною радою», не може правомірно звершувати суд першої інстанції над, викликликаними туди обманом, кліриками, навіть відповідно до власного (не/опублікованого) статуту», - йдеться у дописі.



Припускають, що «єпархіальна рада» зробить перший крок до видання «заборон» - висуне жорсткі ультиматуми для отців.



Медіа звернулось за коментарем до Голови правління Софійського братства протоієрея Олександра Колба. Він заявив, що підводити підсумки – занадто рано, але настав час зробити висновки.



«Перша інформація від 17 лютого про те, що керівництво Митрополії УПЦ ініціює переслідування священників які взяли участь у роботі «Форуму єдності українського православ’я», та в створенні «Софійського братства», викликала дуже жваве обговорення серед читачів і особливо серед підписантів. Отці переконували один одного, що переслідування не буде, декому з них хотілося в це вірити. З Митрополії УПЦ телефонували до братчиків і закликали їх написати спростування на інформацію редакції «Духовного Фронту», а декого з отців викликали правлячі архієреї на «профілактичні бесіди». Дякуємо Духовному Фронту України за увагу до цієї ситуації і своєчасну публікацію. Ваші старання були не даремними, адже священників з братства хоч і викликали на «коврик», але в заборону не відправили. Цілком ймовірно, що через суспільний резонанс навколо цього. 26 лютого митрополит у Луцьку Нафанаїл викликав двох священників Волинської єпархії УПЦ в єпархіальне управління і провів з ними «виховну профілактичну» бесіду. Обидва священника правильно і чітко відповіли своєму митрополиту, що Софійське братство є громадською, а не політичною організацією, і відстояли своє право залишитися членами братства», - зазначив голова правління Софійського братства протоієрей Олександр Колб.



Довідково:



Софійське братство ставить перед собою завдання об’єднання православних вірян України, незалежно від їхньої приналежності до УПЦ МП, ПЦУ та інших Помісних Церков. Основна мета його діяльності полягає в сприянні міжцерковному діалогу з метою досягнення єдності православ’я в Україні, об’єднанні зусиль та підтримці ініціатив православних християн, спрямованих на розвиток церковного життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку керівництво УПЦ Московського патріархату намагається тиснути на священників, які долучились до «Софійського братства».Названо ініціатора – митрополитата митрополита, чиїми руками мають намір створити прецедент канонічно «заборон», - пише ВСН із посиланням на Духовний фронт України.За інформацією видання, 26 лютого митрополит у Луцьку Нафанаїл скликав єпархіальну раду для спроби засудження священників Волинської єпархії, які вступили до «Софійського братства».Отців-учасників братства викликали до єпархіального управління, нібито, для розмови з митрополитом Нафанаїлом.«Редактори звертають увагу церковної спільноти та митрополита у Луцьку Нафанаїла на те, що так звана «єпархіальна рада» не обиралася єпархіальними зборами і не є представницькою. Уповноважених єпархіальних зборів УПЦ за участю духовенства, чернецтва та мирян по обранню єпархіальної ради в даній єпархії не проводилося. Тобто, сьогодні скликане митрополитом Нафанаїлом зібрання, котре він називає «єпархіальною радою», не може правомірно звершувати суд першої інстанції над, викликликаними туди обманом, кліриками, навіть відповідно до власного (не/опублікованого) статуту», - йдеться у дописі.Припускають, що «єпархіальна рада» зробить перший крок до видання «заборон» - висуне жорсткі ультиматуми для отців.Медіа звернулось за коментарем до Голови правління Софійського братства протоієрея. Він заявив, що підводити підсумки – занадто рано, але настав час зробити висновки.«Перша інформація від 17 лютого про те, що керівництво Митрополії УПЦ ініціює переслідування священників які взяли участь у роботі «Форуму єдності українського православ’я», та в створенні «Софійського братства», викликала дуже жваве обговорення серед читачів і особливо серед підписантів. Отці переконували один одного, що переслідування не буде, декому з них хотілося в це вірити. З Митрополії УПЦ телефонували до братчиків і закликали їх написати спростування на інформацію редакції «Духовного Фронту», а декого з отців викликали правлячі архієреї на «профілактичні бесіди». Дякуємо Духовному Фронту України за увагу до цієї ситуації і своєчасну публікацію. Ваші старання були не даремними, адже священників з братства хоч і викликали на «коврик», але в заборону не відправили. Цілком ймовірно, що через суспільний резонанс навколо цього. 26 лютого митрополит у Луцьку Нафанаїл викликав двох священників Волинської єпархії УПЦ в єпархіальне управління і провів з ними «виховну профілактичну» бесіду. Обидва священника правильно і чітко відповіли своєму митрополиту, що Софійське братство є громадською, а не політичною організацією, і відстояли своє право залишитися членами братства», - зазначив голова правління Софійського братства протоієрей Олександр Колб.

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