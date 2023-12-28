У Генштабі розʼяснили втрати росіян у щоденній статистиці
Сьогодні, 15:22
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412 400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов розповів: «Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб».
Напередодні Володимир Зеленський вперше назвав втрати українських військ за час повномасштабної війни — 31 тисяча людей. Росіян, за його словами, загинуло 180 тисяч. Загальні втрати ворога разом із пораненими — 500 тисяч.
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Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов розповів: «Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб».
Напередодні Володимир Зеленський вперше назвав втрати українських військ за час повномасштабної війни — 31 тисяча людей. Росіян, за його словами, загинуло 180 тисяч. Загальні втрати ворога разом із пораненими — 500 тисяч.
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