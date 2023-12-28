У Генштабі розʼяснили втрати росіян у щоденній статистиці

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412 400 осіб2024 року.Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенантрозповів: «Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб».Напередоднівперше назвав втрати українських військ за час повномасштабної війни — 31 тисяча людей. Росіян, за його словами, загинуло 180 тисяч. Загальні втрати ворога разом із пораненими — 500 тисяч.