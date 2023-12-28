У Генштабі розʼяснили втрати росіян у щоденній статистиці

У Генштабі розʼяснили втрати росіян у щоденній статистиці
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412 400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов розповів: «Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб».

Напередодні Володимир Зеленський вперше назвав втрати українських військ за час повномасштабної війни — 31 тисяча людей. Росіян, за його словами, загинуло 180 тисяч. Загальні втрати ворога разом із пораненими — 500 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Сьогодні, 15:56
ЗМІ: УПЦ (МП) у Луцьку тисне на священників за вступ до «Софійського братства»
Сьогодні, 15:41
У Генштабі розʼяснили втрати росіян у щоденній статистиці
Сьогодні, 15:22
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Сьогодні, 15:05
ДБР арештувало офіс «Сінево Україна»
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
10 січень, 09:35
У російській армії закінчуються лейтенанти, - ГУР У російській армії закінчуються лейтенанти, - ГУР
28 грудень, 2023, 11:06
За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
28 грудень, 2023, 09:50
ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем
05 грудень, 2023, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон
Сьогодні, 16:10
 0
Як обрати кваліфікованого психотерапевта онлайн: критерії та поради щодо вибору професіонала*
Сьогодні, 15:56
 0
«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Сьогодні, 15:56
 0
ЗМІ: УПЦ (МП) у Луцьку тисне на священників за вступ до «Софійського братства»
Сьогодні, 15:41
 0
Медіа
відео
1/8