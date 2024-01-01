За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів

За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 411 550 вояк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 411550 (+850) осіб,

– танків - 6556 (+1),

– бойових броньованих машин - 12494 (+16),

– артилерійських систем - 1009 (+16),

– РСЗВ - 1000 (+0),

– засоби ППО - 686 (+0),

– літаків - 340 (+0),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22),

– крилаті ракети - 1912 (+2),

– кораблі / катери -25 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28),

–спеціальна техніка - 1588 (+8).

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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