За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
Загалом росія вже втратила в Україні 411 550 вояк.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 411550 (+850) осіб,
– танків - 6556 (+1),
– бойових броньованих машин - 12494 (+16),
– артилерійських систем - 1009 (+16),
– РСЗВ - 1000 (+0),
– засоби ППО - 686 (+0),
– літаків - 340 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22),
– крилаті ракети - 1912 (+2),
– кораблі / катери -25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28),
–спеціальна техніка - 1588 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 411550 (+850) осіб,
– танків - 6556 (+1),
– бойових броньованих машин - 12494 (+16),
– артилерійських систем - 1009 (+16),
– РСЗВ - 1000 (+0),
– засоби ППО - 686 (+0),
– літаків - 340 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22),
– крилаті ракети - 1912 (+2),
– кораблі / катери -25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28),
–спеціальна техніка - 1588 (+8).
Дані уточнюються.
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