За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 411550 (+850) осіб,



– танків - 6556 (+1),



– бойових броньованих машин - 12494 (+16),



– артилерійських систем - 1009 (+16),



– РСЗВ - 1000 (+0),



– засоби ППО - 686 (+0),



– літаків - 340 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22),



– крилаті ракети - 1912 (+2),



– кораблі / катери -25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28),



–спеціальна техніка - 1588 (+8).



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 411 550 вояк.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 411550 (+850) осіб,– танків - 6556 (+1),– бойових броньованих машин - 12494 (+16),– артилерійських систем - 1009 (+16),– РСЗВ - 1000 (+0),– засоби ППО - 686 (+0),– літаків - 340 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22),– крилаті ракети - 1912 (+2),– кораблі / катери -25 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28),–спеціальна техніка - 1588 (+8).Дані уточнюються.

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